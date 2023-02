El futuro de Pep Guardiola podría estar en el aire tras las acusaciones de la Premier League contra el Manchester City por diferentes infracciones financieras. En el club británico creen que el técnico catalán podría dejar el club antes de conocerse la posible sanción a la entidad citizen.

Pep Guardiola firmó el pasado mes de noviembre la ampliación de su contrato con el Manchester City hasta 2025. Pero su futuro en el conjunto citizen podría tener las horas contadas tras los últimos acontecimientos. Una posible sanción contra el club, que podría ser bastante severa, acabaría con Guardiola fuera del City.

El Manchester City es segundo en la Premier League a cinco puntos del Arsenal con un partidos menos tras perder frente al Tottenham. Los citizen siguen vivos en FA Cup y Champions League, pero fueron eliminados en la Carabao Cup. Una temporada irregular que está marcando la campaña en el club citizen. Pero la noticia en la ciudad de Manchester es la posible sanción que podría recibir el club británico tras cometer varias infracciones financieras según la Premier League.

Informan desde Inglaterra que el Manchester City piensa que Pep Guardiola dejará el club antes de que se aplique la posible sanción por incumplimiento de las reglas financieras. En 2020, el técnico catalán apoyó abiertamente al club y a sus dirigentes cuando inicialmente se les impuso una suspensión de dos años de la Liga de Campeones por infringir las normas de la FFP.

Pep Guardiola ya hizo unas declaraciones en aquella ocasión donde su futuro quedaría comprometido si sucedía algo parecido a lo que podría terminar ocurriendo: «Cuando el Manchester City es acusado de algo, como saltarse el Fair Play Financiero, pregunto a la directiva. Ellos me lo explican y yo les creo. Pero les digo que si me mienten, me iré».

Antes de que lleguen las posibles sanciones de la Premier League contra el Manchester City, Pep Guardiola ya podría haber dejado el club a pesar de que su contrato esté ampliado hasta 2025. Eso es lo que esperan en la entidad citizen tras los últimos acontecimientos, según informan varios medios en Inglaterra.

Según el ‘Daily Mail’, Pep Guardiola fue uno de los primeros en enterarse de la noticia entre las figuras más importantes del club antes de que se hiciera pública el pasado lunes. Más tarde, durante el mismo lunes, se informó a la primera plantilla y al resto de miembros del personal.