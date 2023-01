Pep Guardiola se calentó después de que el Manchester City se alejase del Arsenal en la lucha por la Premier League tras ceder un empate en casa frente al Everton. Al técnico catalán le están lloviendo las críticas tras no conseguir dominar la competición como antaño y eso que cuenta con el espectacular fichaje de Erling Haaland esta temporada.

Lejos de sentir que debía hacer autocrítica, Guardiola mandó una amenaza velada de que se puede ir pronto del club. «En el momento en que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger. El contrato es sólo un pedazo de papel», dijo a la prensa de Mánchester.

Pep dejó claro que su intención no es ni mucho eternizarse en el club. La afición se empieza a impacientar por una Champions League que no ha llegado. «Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final por el contrato», añadió.

Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2025 y habría rechazado importantes ofertas como la de la dirección de la selección de Brasil para alcanzar su objetivo de ganar el trofeo de clubes más importantes de Europa por tercera vez. Pep, sin embargo, está viendo cómo la Premier se le está complicado mucho.

El Arsenal les saca siete puntos en la cabeza de la Premier League y parece que los chicos de Mikel Arteta no van a parar en su empeño en conseguir una trofeo que se les resiste desde hace más de década y media. Guardiola ya ha dejado entrever que pulsará el botón de salida si las cosas no salen como espera.