Guardiola extiende su idilio con el Manchester City

La historia de amor entre el Pep Guardiola y el Manchester City continuará durante mucho tiempo. Al menos hasta junio de 2025, tal y como han acordado las partes en la nueva renovación que el club inglés acaba de hacer oficial. El técnico español, que cumple su séptima temporada en el banquillo citizen, seguirá buscando desde el Etihad Stadium el santo grial que se le sigue resistiendo desde que abandonó el Barcelona hace ya más de una década: la Liga de Campeones.

«Estoy muy contento de quedarme en el Manchester City otros dos años. No puedo estar suficientemente agradecido a todos en el club por confiar en mí. Estoy feliz y cómodo aquí. Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo lo mejor posible. Sé que el próximo capítulo de este club será increíble durante la próxima década. Sucedió en los últimos diez años y sucederá en los próximos diez años porque este club es muy estable. Desde el primer día sentí algo especial al estar aquí. No puedo estar en un lugar mejor. Tengo la sensación sensación de que hay mucho más por lograr y quiero seguir aquí ganando títulos”, expresó Guardiola nada más anunciarse el acuerdo.

Guardiola hace tiempo que es de largo el técnico más laureado en la historia del Manchester City, club con el que ganado un total de once títulos, entre ello cuatro de las últimas cinco ediciones de la Premier League. Además, sus 374 partidos en el cargo significan que solo Les McDowall, con 587 encuentros entre 1950 y 1963, ha dirigido más partidos en el City en tiempos de posguerra.

