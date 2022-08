Haaland explica su decisión para elegir el Manchester City

Erling Haaland ha sido uno de los grandes nombres del mercado de fichajes. El nombre del delantero noruego ha sonado para reforzar a los grandes equipos de Europa, sin embargo él se decantó por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras su debut oficial con el conjunto inglés el pasado 30 de julio en la Community Shield frente al Liverpool, el futbolista desveló cuáles han sido los motivos que le llevaron a decantarse por la oferta citizen.

El joven atacante de 22 años contó cómo se gestó su llegada al Manchester City, equipo en el cual militó su padre, Alfie, durante tres años y explicó cuál fue el papel del ex futbolista en su fichaje: «Él solo quería exponerme las cosas de la mejor manera posible, ya que al final, se trata de mí, de mis sentimientos y de cómo me veo en este club. Fue la única cosa que me impulsó».

Además, el delantero dio buena muestra de la relación entre padre e hijo y desvelo una anécdota que le comentó el cabeza de familia. «Solo para tu información, he marcado en Anfield antes que tú, así que he marcado más goles en Anfield que tú». También desveló la bronca de su padre después de errar un gol cantando ante el Liverpool en su debut: «¿Por qué no anotaste esa oportunidad?».

Haaland confesó durante la entrevista en The Athletic tras su debut oficial con el City que aún tiene mucho margen de mejora: «Pierdo oportunidades con la zurda todo el tiempo. Me pasó la semana pasada. En cuanto a definición, tengo que mejorar la zurda, la diestra, los cabezazos… hay tantas cosas por mejorar».

Sobre la adaptación a la Premier y la presión, el atacante noruego reconoció que «hay presión, pero en mi cabeza se trata de salir al campo con la mayor sonrisa y tratar de disfrutar del partido». Además, explicó lo que significa entrenar con Guardiola: «Es exigente en sus indicaciones, sobre qué hacer y hacerlo al 100%. No importa si se trata de un ejercicio básico de carrera, hay que hacerlo al 100%, al igual que se hace en un partido. Se juega como se entrena, tan fácil como eso».

Por último comentó que, al igual que Gareth Bale, a Halaand también le gusta relajarse jugando al golf aunque reconoce que lleva tiempo sin practicarlo: «Mi padre juega mucho. Yo hace tiempo que no juego, pero empezaré ahora seguro».