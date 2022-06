El Manchester City ha hecho oficial el fichaje de Erling Haaland. El delantero noruego se incorporará al club inglés el próximo 1 de julio y se compromete con los citizens hasta el verano de 2027. Haaland ha hecho ya sus primeras declaraciones como jugador del City en un día que considera «de orgullo» para él y su familia. Ha afirmado que espera mejorar como futbolista en su etapa en el Etihad Stadium.

“Este es un día de orgullo para mí y mi familia”, aseguró Erling Haaland, según reza el comunicado del Manchester City con el que hace oficial su fichaje. “Siempre he visto City y me ha encantado hacerlo en las últimas temporadas. No puedes evitar admirar su estilo de juego, es emocionante y crean muchas oportunidades, lo cual es perfecto para un jugador como yo», añade.

El delantero noruego llega procedente del Borussia Dortmund y firma con el Manchester City hasta el próximo verano de 2027. Después de muchas dudas sobre su futuro, Haaland se decantó pro el Manchester City, en una decisión en la que tuvo especial importancia la vinculación de su padre con el club. “Hay tantos jugadores de clase mundial en este equipo y Pep es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, así que creo que estoy en el lugar correcto para cumplir mis ambiciones», añadió Haaland, confiado en hacer una gran temporada en la Premier League.

«Quiero marcar goles y ganar trofeos»

Erling Haaland llega al Manchester City con 21 años después de haber causado ya sensación en Europa. El delantero fue, además, autor de un doblete en el último enfrentamiento entre Noruega y Suecia en la Liga de las Naciones, con el que alcanzó los 20 goles en 21 encuentros con la selección noruega.

“Quiero marcar goles, ganar trofeos y mejorar como futbolista y confío en que puedo hacerlo aquí. Este es un gran movimiento para mí y no puedo esperar para comenzar la pretemporada”, añadió Haaland.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Por otro lado, el director deportivo del Manchester City, Txiki Begiristain, valoró de manera positiva la incorporación de Erling Haaland al equipo. “Hemos estado monitoreando a Erling durante varios años, por lo que estamos encantados de traerlo aquí al Manchester City. Es un gran talento y ha sido uno de los mejores delanteros de Europa en las últimas temporadas. Su récord goleador es excepcional y sus actuaciones en el Borussia Dortmund y en la Champions League en particular han demostrado que puede triunfar al más alto nivel», afirmó.

Además, confían en que Haaland se acostumbre pronto al sistema de Guardiola y pueda ofrecer el máximo de su rendimiento. “Erling tiene todo lo que queremos en un delantero y estamos seguros de que se destacará en este equipo y este sistema», dijo Begiristain.