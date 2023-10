El ciclismo israelí narra la crudeza del conflicto entre Israel y Hamás

La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás está afectando a todo, también al deporte y en concreto al ciclismo. Las víctimas ya se cuentan por miles tanto en Israel como en la Franja de Gaza y entre ellas se encuentra también algunos deportistas relacionados con el ciclismo, también heridos, como cuenta el equipo Israel – Premier Tech, el equipo que cuenta con financiación del gobierno israelí que a través de sus redes está contando varios episodios que se están viviendo durante el conflicto.

«El triatleta que fue asesinado junto a toda su familia, los ciclistas de montaña emboscados y asesinados cuando se dirigían a entrenar, los ciclistas que se escondieron durante horas bajo los arbustos para escapar de los terroristas que acechaban, el ciclista de 15 años que salvó la vida de su padre y que escaparon por los pelos, otros siguen desaparecidos y se desconoce su destino. Y todos los demás que sobrevivieron pero llevarán las cicatrices de aquel sábado por la mañana hasta el final de sus vidas», es el inicio de un desgarrador post del grupo ciclista Israel – Premier Tech en su página web y que ha compartido en sus redes sociales, con imágenes bastante duras y crudas de lo que está pasando en Israel.

The last ride: Israel’s cycling community faces unthinkable losses

The riders who were gunned down.

The cyclists who hid under a bush for hours, playing dead.

A 15-year-old cyclist who was ambushed, shot at, and became a hero.

These are just some of the stories of the Israeli… pic.twitter.com/adep9csjqp

