La guerra entre Israel y Hamás golpea al deporte

El deporte también se ha paralizado después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Los momentos de máxima tensión que se están viviendo de nuevo entre Israel y Hamás, con numerosos fallecidos y muchos más heridos supone el inicio de otro conflicto bélico en la zona. El grupo terrorista inició el pasado sábado una ataque sin precedentes sobre Israel que está afectando también al deporte, derivando de él las primeras consecuencias.

Las primeras reacciones en el deporte por la guerra entre Israel y Hamás llegaron desde el mundo del baloncesto. La Euroliga anunciaba la suspensión de los partidos que debían disputar esta semana el Hapoel Shlomo Tel Aviv frente al Wolves Vinius y el duelo entre el Emporio Armani de Milán con el Maccabi de Tel Aviv. La organización, a través de un comunicado, confirmó que suspendió los partidos «tras los ataques terroristas y el inicio del conflicto armado en Israel» y que seguirá la evolución del mismo para estudiar «las mejores opciones posibles para reprogramar los partidos en función de las fechas disponibles».

Order of Hapoel Shlomo Tel Aviv vs. Umana Reyer Venice and Maccabi Playtika Tel Aviv vs. Valencia Basket switched.https://t.co/Osp4k7LtHS pic.twitter.com/dHzOV2dGwd

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2023