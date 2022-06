El chef Dani García carga contra dos invitados de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Dani García fue este lunes el invitido en El Hormiguero, programa al que acudió por primera vez. Allí charló largo y tendido con Pablo Motos, al que no sólo habló de comida. Le contó sus proyectos profesionales y alguna que otra anécdota entre los fogones, una de ellas que implicaba directamente al presentador del espacio.

Hace algo más de tres años, Sergio Ramos y Pilar Rubio contraían matrimonio en Sevilla, y el chef malagueño fue el encargado de diseñar y servir el banquete en el enlace: «Fue increíble. Creo que no haga jamás un evento de ese nivel tan sumamente personalizado. A nivel creativo fue un esfuerzo y un trabajo brutal, pero salió todo genial si no hubiera sido por dos comensales que me dieron la noche».



El marbellí no tuvo pelos en la lengua a la hora de señalar a esos dos invitados a la boda del futbolista y la presentadora: «Una fue Victoria Beckham, que cambió el menú y el suyo fue todo a base de verduritas. Luego fue muy curioso porque tenía agua de coco, un bol de caramelos de menta y gel hidroalcohólico, que ahora es muy famoso pero entonces todavía no había Covid. Fue complejo darle el menú».

Pero la cosa no queda ahí, porque Dani García señaló directamente… ¡a Pablo Motos!: «Y hubo un segundo comensal que fue tremendamente especial y me dio la noche porque fue como un niño pequeño y me pidió que le pusiera aparte la guarnición y la salsa de mi hamburguesa de Wagyu. Ese segundo comensal fue Pablo Motos».

Un Dani García que también desvela algunos de sus secretos para triunfar con sus restaurantes: «Ponemos siempre los más baratos al principio por una cuestión psicológica que tiene mucho sentido común. Utilizamos sobre todo el dato, pero después la intuición y luego el sentido común. Qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que la gente quiere pedir… Cuando necesitamos que se pida un plato le ponemos un nombre más bonito y si no queremos que no se pida tanto porque nos complica la operativa le ponemos un nombre más feo. Todo esto lo lleva el departamento de Business Intelligent».