Un central, un pivote y un delantero top, los objetivos del Atlético 2024-25

Un central, un pivote y un delantero tops. Simeone ha exigido un fichaje importante por línea para la próxima temporada y la directiva es absolutamente consciente de que esta vez debe hacer caso a su entrenador. El Cholo quiere tres titulares que unir a Oblak y a Griezmann y desde los que edificar un proyecto nuevo que devuelva al Atlético a la pelea por la Liga de la que lleva ausente desde que fue campeón en 2021. Hay dinero para afrontar las operaciones, pero el problema es adecuar luego el límite salarial. En el verano que viene el verdadero problema para la dirección deportiva rojiblanca será dar salida a futbolistas con los que no se cuenta, pero que tienen contrato en vigor.

Hay bastantes jugadores en esa situación y, además, muchos de ellos cuentan con algunos de los sueldos más altos de la plantilla. Son, por ejemplo, los casos de Savic, Saúl, Lemar, Memphis o incluso Morata, cuyo error en Dortmund, unido a su espantosa racha de un solo gol en las últimas 15 jornadas de Liga, parece haberle condenado definitivamente. Tal y como adelantó OKDIARIO el Atlético busca un 9 y gusta mucho el ucraniano del Girona Artem Dobvyk, autor del tanto de los catalanes en el Metropolitano la pasada semana.

Sin embargo no será fácil llegar a un acuerdo con futbolistas con contrato en vigor que no van a poder encontrar ningún equipo que les pague su ficha actual. No quedará otra que asumir una pérdida enorme con su baja, y eso repercutirá directamente en el límite salarial y en el dinero que le quedará luego al Atlético para hacer fichajes. Saúl está en 7 millones netos por temporada y Morata en 8. Menos costará la baja de Memphis, Lemar o Savic, pero también será necesario un desembolso importante.

Acaban contrato Mario Hermoso, al que el Atlético hace mucho que da ya por perdido, Gabriel Paulista, que no renovará, y Axel Witsel, que ha hecho una buena temporada, pero que está ya en 35 años. Hay dudas sobre la conveniencia de mantenerlo una temporada más, y será la opinión final de Simeone la definitiva. Todo dependerá del nivel de los centrales que consiga el club en el mercado. También está en el alambre el montenegrino Savic, pese a que haya renovado automáticamente por número de partidos jugados.

De cara a la próxima temporada en principio se cuenta con Oblak, Moldovan, Giménez, Reinildo, Azpilicueta, Llorente, De Paul, Vermeeren, Pablo Barrios, Koke, Lino, Riquelme, Correa y Griezmann. Vuelven de cesión Samu Omorodion, sobre cuyo futuro decidirá Simeone, y Galán y Soyuncu, con los que se negociará su traspaso.

Está luego el caso de Nahuel Molina, que es muy peculiar. El nombre el argentino sale marcado en todas las quinielas de responsables del desastre defensivo del equipo. Sin embargo fue una petición del entrenador y el Cholo quiere que se quede. Con contrato en vigor hasta 2027 y una ficha alta, el lateral ha hecho además un año tan horrible que difícilmente tendrá mercado. Lo más probable es que siga en la plantilla, contra la opinión generalizada de casi todo el mundo.

No hay que olvidar, por último, la situación del portugués Joao Félix. Se da por hecho que continuará un año más en el Barcelona, pero lo cierto es que tiene contrato con el Atlético hasta 2029 y que su impacto en el límite salarial por la amortización del coste de su traspaso es notable. Otra patata caliente que resolver en un verano que será de máximo trabajo en el Metropolitano.

