El Atlético de Madrid sigue de cerca al defensa central húngaro Attila Szalai, de 23 años, que juega en el Fenerbahce turco. Szalai es uno de los más firmes candidatos a aumentar la nómina de zagueros rojiblancos el próximo enero, ya que el club quiere reforzar su zaga en el mercado de invierno. Su precio de mercado ronda los 10 millones de euros.

Ya el pasado verano no acabó de entenderse por qué el Atlético no fichó otro central teniendo en cuenta el sistema de juego que utiliza Simeone. Sólo hay cuatro jugadores específicos para esa zona y uno de ellos, el uruguayo José María Giménez, es proclive a perderse muchos partidos por problemas musculares. Finalmente no llegó nadie y Simeone acabó reciclando a esa posición al francés Kondogbia, que ha dado algunas de cal y otras de arena moviéndose en una demarcación que claramente no es la suya.

El problema además se ha agravado con una circunstancia que ya no escapa a ningún análisis objetivo: el descenso de rendimiento de Felipe y Hermoso, sobre todo del brasileño, que está en su tercera y última temporada de contrato y que muestra el nivel más bajo desde que llegó al club en el verano de 2019. También Hermoso ha retrocedido varios peldaños con relación al curso anterior, lo que ha llevado al Cholo en ocasiones incluso a volver al 4-4-2 ante los problemas que sufría en defensa el central madrileño. De hecho, la eliminatoria ante el Liverpool ha desnudado las carencias tanto de Hermoso como de Felipe en los dos partidos, tanto en el Metropolitano como en Anfield.

En consecuencia se ha convertido en imperativo el fichaje de un defensa central, y aquí es donde aparece el húngaro Attila Szalai, una de las grandes sensaciones de la última temporada, y que con 23 años aparece en la lista de muchos clubes. El Sevilla, por ejemplo, tenía pensado presentar una oferta por él en caso de que se hubiera concretado el traspaso de Koundé al Chelsea.

Szalai reúne las condiciones que busca Simeone: envergadura (1.92 metros), juventud, rapidez y, además, poder jugar en la parte izquierda, por lo que claramente se señalaría a Mario Hermoso, aunque el que quedó directamente marcado en Anfield fue Felipe, cuya renovación está prácticamente descartada.

El defensa central húngaro del Fenerbahce está representada por la agencia alemana Rogon, la misma que lleva a Firmino y a Ilaix. Su club pide por él 20 millones de euros, pero parece que se le podría sacar por la mitad. El problema es saber si el Atlético, tras la inversión de Griezmann, estará en condiciones de poder asumir un nuevo desembolso, aunque lo que es evidente es la necesidad de reforzar como sea esta posición en el mercado de enero.