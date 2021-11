El Atlético de Madrid se desangra en defensa y no encuentra cómo taponar la herida. Dos errores garrafales de Felipe hundieron sus expectativas y luego se encargó de darle la puntilla el árbitro holandés Makkelie expulsando de manera injustificada al central brasileño a los 35 minutos. Con el partido perdido en el descanso el equipo consiguió por lo menos que el Liverpool no le ganara por cuatro goles de diferencia como hizo con el Oporto, y ese puede ser un detalle decisivo porque si se cumple la lógica el empate podría bastarle en la última jornada en el estadio Do Dragao, aunque para eso debe derrotar al Milan y esperar que los portugueses no ganen en Anfield. El Oporto se ha dejado hoy dos puntos en San Siro que podrían condenarle aunque, al igual que el Atlético, depende exclusivamente de sí mismo.

El Liverpool le ha ganado por primera vez los dos partidos de una fase de grupos o de una eliminatoria al Atlético, pero no han sido choques equitativos porque en ambos los rojiblancos se han visto perjudicados por los árbitros. En Madrid el alemán Siebers echó a Griezmann con 2-2 de manera desproporcionada (Diogo Jota ha protagonizado hoy una jugada idéntica y se ha saldado con una amarilla). El holandés Makkelie ha hecho hoy lo mismo en un momento en el que ya dominaban los ingleses 2-0, dejando ya a los de Simeone sin ningún margen de rectificación. Explicar qué criterio ha empleado el colegiado para echar a Felipe por una falta que era amarilla sólo puede entenderse desde la forma en la que responde el colectivo arbitral a las críticas. El Atlético levantó la voz contra Siebers y a la primera ha pagado las consecuencias. Quizás no le hacía ninguna falta al Liverpool, pero por si acaso la ayuda no le ha venido mal.

Sin embargo, más allá del error de Makkelie, el partido de Felipe ha sido una mancha oscura que posiblemente haya despejado las pocas dudas que quedaban sobre el futuro del brasileño, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. El rendimiento de Felipe ha caído de una forma tan vertiginosa que no sería de extrañar que el club fichara a otro central en el mercado de invierno. Tampoco Hermoso está en su mejor momento, pero esa es por ahora otra historia.

Y la verdad es que fue una lástima el mal partido del brasileño, porque lo cierto es que el Atlético no pisó con mal pie el campo. A los 11 minutos De Paul filtró un pase maravilloso en el área a Correa, que con cuatro compañeros preparados para el remate optó por un centro chut que se le fue muy alto ante la desesperación de Giménez, que estaba situado en una posición excelente. Del 0-1 al 1-0, porque casi en la jugada siguiente Alexander-Arnold centró desde la derecha y Felipe se desentendió de la marca de Diogo Jota, que totalmente solo no tuvo más que elegir a dónde dirigiría su cabezazo.

Advirtiendo la debilidad del Atlético, el Liverpool decidió que había llegado el momento de sacar todo el arsenal. Con Simeone desesperado en la banda el equipo entregó las armas y se rindió a la superioridad de los ingleses, que tal y como había sucedido en el partido de hace dos semanas en Madrid también convirtieron en gol su segunda llegada. Mané se fue de dos jugadores en medio campo, combinó con Alexander-Arnold y el disparo del internacional inglés lo capturó el propio Mané, al que de nuevo no había seguido Felipe, para marcar con comodidad ante un indefenso Oblak.

El 2-0 tocó el orgullo rojiblanco y durante un rato el equipo volvió a recuperar la fe, aunque sin ser capaz de rematar ni una sola vez a puerta. No obstante iba ganando terreno cuando, a los 35 minutos, Felipe frenó con una falta una salida al contragolpe de Mané. El brasileño se fue corriendo hacia atrás asumiendo la tarjeta amarilla, pero ante la sorpresa general el árbitro le mostró la tarjeta roja. Nadie se lo podía creer, pero el holandés no sólo se mantuvo firme, sino que cosió a amarillas a todos los jugadores rojiblancos que se atrevieron a cuestionarle.

La segunda parte fue un martirio para el Atlético, víctima de la sed de sangre de un Liverpool que no cesó en su objetivo de humillar al equipo que le vulneró en su estadio hace dos temporadas. El VAR anuló un gol a Diogo Jota y otro a Suárez por fuera de juego -previo de Giménez en el caso del uruguayo- y Simeone acabó claudicando a la posibilidad de buscar la remontada con cambios con los que claramente intentaba evitar una goleada que hubiera resultado fatal para sus opciones de clasificación. Los relevos amansaron a los de Klopp y el partido no dejó más heridos. Ahora toca ganar al Milan en el Metropolitano la próxima jornada y luego viajar a Oporto como mínimo a no perder.