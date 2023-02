Forzado por la victoria del Betis en Almería que deja a los de Pellegrini a un solo punto de distancia, el Atlético vista esta tarde Balaídos (16.15 horas) con el objetivo de proteger la Champions para enfrentarse a un Celta muy mejorado con respecto a su versión de la primera vuelta y que lleva una sola derrota en las siete últimas jornadas. Simeone puede contar con toda la plantilla y, por lo dicho ayer en rueda de prensa, no es descartable que el holandés Memphis Depay disfrute de su primera titularidad.

«Memphis está rápido y fuerte, nos entusiasma su juego de espaldas», dijo ayer el Cholo refiriéndose al ex-delantero del Barcelona, de quien añadió que «ha sido su mejor semana desde que está con nosotros». No ha ensayado con él en el once titular en toda la semana, pero no sería la primera vez que el argentino sorprende con algo inesperado a última hora, sobre todo después de que en la misma rueda de prensa recordara que «pueden jugar juntos Morata y Memphis».

Con el holandés o sin él lo que está claro es que el Atlético no puede fallar en Balaídos tras su sorprendente empate ante el Getafe en la anterior jornada. Empieza el partido a cuatro puntos del tercero y a sólo uno del quinto, por lo que cualquier tropiezo volverá a abrir viejas heridas. El estadio del Celta no es además de los que mejor se le da, aunque sus números recientes en Vigo no son malos: ocho victorias en sus once últimas visitas.

Sucede sin embargo que lo mismo que piensa el Atlético lo replica el Celta en el otro lado, y lo cierto es que la mejoría de los gallegos con Carlos Carvalhal en el banquillo es evidente: sólo han perdido uno de los siete últimos partidos, en Mallorca y por la mínima. Su reacción ha sido tan poderosa que les ha servido para alejarse del descenso y escalar hasta la decimosegunda plaza, pero su colchón es de apenas tres puntos con respecto al Valencia, así que confianzas las mínimas.

Simeone no tocará nada atrás, con Mario Hermoso convertido en inamovible, pero en medio campo y en ataque sí habrá novedades. El técnico ha ensayado durante toda la semana con Pablo Barrios en el costado izquierdo del centro del campo, sustituyendo a un Lemar cuya intrascendencia le cuesta el banquillo y a un Carrasco que sigue en la cara oculta de la luna. Llorente volvería al once para jugar en la banda derecha y arriba, según todos los indicios, repetirá la pareja Griezmann-Morata, aunque ahí podría ser donde encontrara cobijo Memphis Depay.

Pita Figueroa Vázquez, el del escándalo de San Mamés, y en el VAR estará Medié Jiménez. El Atlético, único equipo de Primera División al que no le han señalado ni un solo penalti a favor, ya sólo espera de los árbitros que no le perjudiquen demasiado. Recordemos que venimos de otro escándalo en el partido ante el Getafe, en el que Mateu Lahoz le perdonó un penalti a los de Quique Sánchez Flores que aparejaba además la expulsión por doble amarilla de Djené. Hoy se pone de nuevo el contador a cero. A ver en qué acaba la historia.

Alineaciones probables:

Celta: Iván Villar, Hugo Mallo, Aidóo, Mingueza, Galán, Fran Beltrán, Veiga, De la Torre, Carles Pérez, Larsen y Iago Aspas.

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Hermoso, Reinildo, Koke, De Paul, Barrios, Llorente, Griezmann y Morata o Depay.

Árbitros: Figueroa Vázquez (campo) y Medié Jiménez (VAR).

Estadio: Balaídos, 16.15 horas.