Simeone y el penalti a Morata: “Hay circunstancias que últimamente no juegan de nuestro lado”

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras el empate del Atlético de Madrid ante el Getafe, que le hizo dar un paso atrás por la lucha por los puestos de Champions League. El técnico argentino valoró las sensaciones que le dejó el encuentro y donde no dudó en mostrar sus quejas sobre el penalti no pitado a Morata en la primera parte que hubiera supuesto la segunda amarilla de Djené. El argentino también habló de esa casualidad, la de que el Atlético es el único equipo en la Liga al que no se le ha pitado un penalti a favor.

Gol de Correa

«Sabemos que con el VAR tenemos que estar esperando para poder celebrar un gol, porque nunca sabemos. Esta vez fue gol ante un equipo que se cerró bien y evitó que llegaremos a él. No pudimos hacer el segundo y apareció una jugada aislada, con un penalti que no tenía una situación peligrosa y nos quedamos con muchas cosas buenas y otras por corregir».

Partido

«Creo que el equipo tuvo una buena iniciativa. Nuevamente hubo circunstancias que nos habrían beneficiado, como el agarrón de Djené a Morata que sería segunda amarilla y penalti. Esas circunstancias no están jugando de nuestro lado últimamente».

Mejora

«Seguramente Mario a partir de una gran mejoría desde lo individual que es defender y agregando su buena salida de pelota le ha hecho cumplir con partidos correctos y más tranquilidad. El equipo está mejorando y hoy tuvimos situaciones para encontrar el gol aunque el rival se defendió bien. Apareció el penal en una jugada aislada, pero es lo que toca y hay que seguir mejorando».

Sin penaltis

«Ya tocará, cuando los árbitros consideren que sea justo y, cuando toque, esperemos marcarlo».

Sensaciones

«Si me pongo a pensar en los dos puntos, mal. Si me quedo con lo que hizo el equipo, muy bien. Tuvimos opciones para generar juego, para acercarnos al área y ser decisivos, pero no pudo ser. Buscamos el gol, tuvimos la ventaja y seguimos jugando con la misma intensidad y la misma idea. Siempre decimos que el 1-0 se puede quedar corto, pero llega el penalti inesperado…».

Criterio de las manos

«No voy a entrar porque es dificilísimo. No nos terminamos poniendo de acuerdo. Dejemos que la gente que tiene que resolverlo nos informe de la mejor manera y nos ayude».

Futuro

«Siempre hablamos con Miguel, Andrea y Enrique al final de temporada y esta vez no va a ser diferente».

Juego en casa

«Me duele que en casa nos cueste tanto. Podríamos mirarnos todos y empujar más fuerte para que se vuelva a ver lo que es el Atlético de Madrid».