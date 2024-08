Ceferin protagoniza los mejores memes del sorteo de la Champions League

Aleksander Ceferin utilizó el sorteo de la Champions League para hacer propaganda y tiró un dardo lamentable a la Superliga durante la presentación del nuevo formato de la máxima competición europea. El presidente de la UEFA hizo de actor en el anunció del estreno de la nueva competición y por ello también se convirtió en protagonistas de todos los memes del sorteo de la Champions League.

La nueva Champions League dio el pistoletazo de salida este jueves 29 de agosto con la celebración del sorteo de la competición que estrena formato con una liga regular en la que participarán 36 equipos que disputarán ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante. Por ello, la UEFA quiso hacer un acto especial en el que el su presidente, Aleksander Ceferin, hizo de actor junto a Zlatan Ibrahimovic y Buffon.

El máximo mandatario del fútbol europeo aprovechó su participación como actor para tirar un dardo a la Superliga. «Esto es como una Superl…», dijo Zlatan Ibrahimovic durante su intervención a lo que el presidente de la UEFA respondió en la interpretación mandando callar al ex futbolista con una frase demoledora: «Eso nunca va a pasar».

Ceferin también acaparó todos los focos durante el sorteo de la Champions League tras entregar los premios a Buffon por ser el mejor portero de la historia de la competición y a Cristiano Ronaldo, que recibió el galardón al máximo goleador histórico de la competición europea. «Cristiano ha tenido una carrera impresionante. Tengo un problema con él: ya no juega en la mejor competición. Es la única persona que no envejece, así que esperemos que vuelva», dijo el máximo mandatario de la UEFA antes de entregar el premio y hacerse la foto con la leyenda del Real Madrid.

Ceferin during this draw #UCLdraw pic.twitter.com/pcxUskJjG8

Ceferin: «Zlatan you have never won the Champions League»

Aleksander Ceferin (UEFA President): «I hope Cristiano Ronaldo returns to the Champions League again.» pic.twitter.com/8VElT2074J

This interaction between Zlatan Ibrahimović and UEFA president Aleksander Čeferin when discussing the new Champions League format 😂 pic.twitter.com/CkUiGwuFXa

