Ahora que el Barcelona ha confirmado que puede realizar algún fichaje en el mes de enero son muchos los rumores que vinculan a futbolistas con el conjunto azulgrana. Uno de ellos llega desde Inglaterra y se trata de Edinson Cavani, que ha tomado la decisión de abandonar el Manchester United, aunque es consciente de que esta operación se haría de cara a la próxima temporada.

Edinson Cavani no atraviesa su mejor momento en el Manchester United y el delantero uruguayo ya ha decidido que quiere abandonar Old Trafford cuando acabe la temporada. El ex del PSG o Nápoles finaliza su contrato el 30 de junio y quiere desvincularse del los red devils a sus 34 años -35 cuando acabe el curso- porque considera que todavía le quedan un par de años a un buen nivel y quiere probar una nueva aventura.

Según ha informado The Times, Edinson Cavani ya ha tomado la firme decisión de no renovar su contrato con el Manchester United. En su primer año demostró que continúa siendo un killer del área, pero esta temporada, con la llegada de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, el charrúa se ha visto relegado a un segundo plano.

Esto ha llevado a Cavani a tomar la decisión de salir del Manchester United cuando finalice su contrato y su deseo es jugar en el Barcelona, club que ya le ha querido en los últimos años. El uruguayo pondrá todas las facilidades posibles al club azulgrana, que sigue atravesando un delicado momento financiero. Además, en el Camp Nou no ven con malos ojos la operación ya que se asegurarían la llegada de un delantero experimentado que garantiza gol y, lo más importante, a coste cero.

Además de Edinson Cavani el Barça quiere pescar en la Premier League. En las últimas semanas han salido varios nombres de futbolistas que juegan en Inglaterra a los que relacionan con el club azulgrana. Ferran Torres, Raheem Sterling, César Azpilicueta o Alexandre Lacazette son algunos de esos jugadores vinculados con los culés. Por otro lado, también suena con fuerza Karim Adeyemi, que abandonará el RB Salzburgo cuando concluya la temporada.