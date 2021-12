Joan Laporta presentó este miércoles lo que será uno de los referéndum más importantes de la historia del club, el primero telemático en el que los socias y socios culés decidirán y autorizarán a que el club pueda financiar por una cifra no superior a los 1.500 millones de euros toda la estructura del Espai Barça. Será el 19 de diciembre. Junto al presidente del Barcelona estuvieron dos hombres de calado en el proyecto: Ferran Reverter, CEO del club; y Juan Manuel Tabernero, director de Sistemas y Transformación Digital del Barça.

«Los socios en esa Asamblea estuvieron a la altura del club en un momento histórico. Han entendido que se trata de una gran oportunidad», lanzaba Joan Laporta, que iniciaba el acto de presentación tras se expuesto un vídeo en el que se desarrolla todo el Espai Barça, que «se autofinanciará por los ingresos que generará en el futuro, unos 200 millones adicionales, y no costará dinero a los socios; no nos representará un aumento en los gastos y no afectará a la gestión deportiva».

El hecho de que el voto sea telemática habilitará que la votación del Espai Barça sea posible para más de 110.000 de los 142.000 socios que tiene repartidos por todo el mundo el club: «El hecho de que sea telemático es favorecer la participación y abrir el proceso a todos los socios del mundo. Queremos que salga el ‘sí’ por el bien del Barça. Sabemos que la aprobación será un legado importantísimo y que si todos votamos, ganaremos».

Tras Laporta tomó la palabra Ferran Reverter, que aseveró que el Barça va «mas de 15 años tarde» con este proyecto: «En 2003 la junta de Laporta ya propuso remodelar el Camp Nou. Desde entonces el Barça ha ingresado 9.000 millones de euros. Eso se ha utilizado para el proyecto deportivo. Solo el 5% a nuestras infraestructuras. Es una inversión, no un gasto. Siete de los nueve estadios de 40.000 espectadores de LaLiga ya se han reformado, solo falta el Valencia y el Barça. Hemos detectado que cuando se presentó el proyecto estaba infravalorado en presupuesto y tiempo. Nos dijeron que nos costaría 4 millones y ha costado 20».

Los 1.500 millones que apuntan como inversión del Espai Barça, Reverter los desgrana así: «Siempre pueden haber imprevistos. 900 millones el Camp Nou, 420 el Palau, la pista de hielo y un parking de autobuses, 100 millones para la urbanización y el campus y 60 millones en la inversión metropolitana. Los que ya hemos pagado son los 20M del Johan Cruyff». Y apuntaba algunas fórmulas de financiación del proyecto: «Lo financiaremos con los ingresos adicionales como por ejemplo los palcos VIP del Camp Nou y del Palau. Nuevas oportunidades de patrocinios. Nuevas actividades de espectáculos y conciertos en el Palau. Derechos de los nombres del Camp Nou y del Palau e ingresos adicionales de las actividades del Campus».

«Las líneas rojas del referéndum que no queremos traspasar es que las obras no costarán dinero al socio, el proyecto no afectará a la gestión deportiva y nunca se hipotecará el patrimonio como garantía. Queremos pedir a los inversores 1.500 millones», explicaba el CEO culé, afirmando que quieren comenzar las obras en este próximo verano: «El financiamiento será en 35 años, cinco de construcción más 30 de gestión. Queremos empezar las obras del Camp Nou este verano para terminarlo en 2025».

«¿Ratifica la decisión de la Asamblea de Compromisarios de autorizar a la Junta Directiva para que realice las actuaciones necesarias para conseguir financiación para el proyecto Espai Barça por un importe que no supere los 1500 millones de euros?», esta será la pregunta a la que deberán contestar los socios del Barça en este referéndum.

Tabernero, por su parte, aseguró que el voto será secreto y no se conocerá hasta el cierre de la consulta: «La única información disponible que tendremos durante el día será el porcentaje de participación. Los votos serán anónimos».

Sin el Camp Nou, ¿dónde jugará el Barça?

Reverter explica qué hará el Barça durante las obras en el Camp Nou: «El plan actual es jugar la primera temporada en el Camp Nou con el estadio medio cerrado, la segunda ir fuera y la tercera y cuarta volver. Aún tenemos tiempo para decidir donde jugaríamos porque tenemos tiempo. Haríamos un sistema a lo que hizo el Athletic, sería rotativo. La tribuna no se tocaría al principio y sería rotativo en el primer año. En el segundo año lo diremos en los próximos meses. En el tercer y cuarto ya habrá más afluencia pero las zonas afectadas rotarán los socios. No saldremos de la ciudad. No vamos a ir a Girona. Una opción es Montjuic pero estamos mirando opciones internas que podrían ser soluciones. Para el socio y para nosotros es importante pero la alternativa de Montjuic siempre está ahí».

El Director General, Ferran Reverter, explica cómo será la asistencia de público al estadio durante los cuatro años de obras previstos #SiTotsVotemGuanyarem pic.twitter.com/avxtnE9fXv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 1, 2021

El naming del Camp Nou

Reverter: «Es importante tenerlos cerrados cuanto antes para la financiación. Estamos hablando con empresas, está avanzado el tema pero no lo puedo desvelar por confidencialidad. Estamos barajando las ofertas. Van de diez a veinte años. Vamos reduciendo, hay menos candidatos. Es positivo, hemos ido descartando y concretando más».

El papel de Goldman Sachs

Reverter: «El proyecto arrancó con Goldman Sachs en 2018. El tema está avanzado con ellos. 100% nunca hay nada. Ellos nos traen inversores».

CVC

Reverter: «La operación de CVC tal y como estaba planeada dijimos que no lo veíamos. Si había otra propuesta, la analizaremos. Tal y como está no la podemos aceptar».

¿Y si el referéndum fuera negativo?

Reverter: «Sería una muy mala noticia. Se tendría que replantear todo el tema financiero y el estadio se tiene que reformar igual, porque está en unas malas condiciones. Contra el Benfica había cascadas de agua. Creemos que el socio apoyará la decisión».

Rakuten

Reverter: «Estamos negociando con Rakuten. Tenemos otros candidatos. En estas últimas semanas estamos trabajando intensamente para acercar posturas con el nombre de la camiseta la próxima temporada».

El Espai Barça y su necesidad

Reverter: «Es un tema conceptual. Lo que se hizo es hacer el estadio y nos olvidamos. Lo que tiene que quedar claro con las nuevas tecnologías es que el Barça tiene que invertir cada año en sus instalaciones para estar a la última. No es un gasto, es una inversión para hacer el estadio atractivo y generar nuevos ingresos. Esto generará 200 millones más al año».

Mercado invernal

Reverter: «El Barça podrá fichar en invierno. Tiene que mirar muy bien los fichajes y la renovación de Dembélé, por supuesto. Igual tardamos un poco más. Nos la miramos con mucho detalle pero el Barça puede fichar en invierno y fichará en verano».