Carrera del GP de Brasil de F1 2023 en directo | Sigue online en vivo la Fórmula 1 hoy

¡Bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Brasil! El Mundial de 2023 de Fórmula 1 está cerca de su fin y hoy vamos a vivir aquí en directo la antepenúltima carrera de la temporada, una cita muy emocionante porque Fernando Alonso sale cuarto. La pole la tiene Max Verstappen y por detrás de él saldrán Charles Leclerc y el compañero de Alonso en Aston Martin, Lance Stroll. La prueba empieza a las 18:00 horas, pero una hora antes podrás seguir aquí en OKDIARIO toda la previa.

Cómo salen los pilotos españoles

Los dos pilotos españoles parten entre los diez primeros en la carrera de hoy. Aquí podrás seguir en directo como Fernando Alonso busca el podio desde la cuarta posición y Carlos Sainz lucha por algo más que ser séptimo en la antepenúltima carrera del Mundial de Fórmula 1.

De la Rosa explica el incidente entre Alonso y Ocon

El ex piloto y embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, ha explicado el incidente de ayer en el que Esteban Ocon se llevó por delante a Fernando Alonso antes de su accidente en el sprint shootout. «A mí me ha pasado, levanto la mano y pido perdón ya de entrada. No conozco ningún piloto que diga que ha sido error suyo».

¿Qué le pareció a @PedrodelaRosa1 el incidente entre Fernando Alonso y Esteban Ocon tras ver la onboard?#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/0bIFhfmBpP — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

Comienzan a asomarse los VIP por Interlagos

Llegan los famosos al circuito de Interlagos, algunos de ellos míticos pilotos brasileños como Felipe Massa, pero también la futura promesa del Real Madrid, Endrick Felipe Moreira. El delantero del Palmeiras celebró su última gran actuación con gol incluido asistiendo a la carrera de su ciudad natal, Sao Paulo, y lo hizo portando un cabestrillo.

Hola, Endrick 👋🏻 El futuro jugador del Real Madrid no se va a perder la carrera en Interlagos#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/tkIzXpM7Oa — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

Previa

Max Verstappen marcó el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, con Charles Leclerc y Lance Stroll acompañándole en lo más alto de la parrilla de salida. Una carrera en la que Fernando Alonso saldrá cuarto, mientras que Carlos Sainz lo hará desde la octava plaza. Enorme sorpresa la que dio Aston Martin en una sesión marcada por la lluvia que cayó con las diez primeras posiciones ya decididas.

Y es que la FIA estuvo obligada a sacar la bandera roja al término de la clasificación de la Fórmula 1 en Brasil, puesto que la lluvia cayó con fuerza y tiñó el cielo de negro al completo. Por eso, los pilotos sólo podían correr una vuelta con neumáticos blandos. Los de Aston Martin estuvieron listos y saldrán desde la segunda línea de la parrilla.

Mucha diferencia en Ferrari, con Leclerc asomándose por el retrovisor de Verstappen y Sainz relegado a la octava posición, por encima de Checo Pérez. Al igual que el resto, completaron su mejor intento con el neumático blando. Estos son los puestos en los que acabaron la Q3 de la clasificación de Fórmula 1 en Brasil, interrumpida a falta de cuatro minutos y 19 segundos, con bandera roja, a causa del diluvio caído sobre Interlagos.

Horario de la carrera

El Autódromo José Carlos Pace será el escenario donde disfrutaremos echando el broche a un fin de semana frenético de motor. Después de la carrera al sprint, la FIA ha programado la carrera principal este domingo 5 de noviembre a las 18:00 horas, una menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde ver la carrera

DAZN fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir el Mundial de 2023 de Fórmula 1 en España, por lo que el Gran Premio de Brasil se podrá ver a través de este canal. Por otro lado, quienes quieran disfrutar de toda la carrera en streaming y en vivo online pueden hacerlo mediante la aplicación de DAZN. Además, en OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la prueba, además de las reacciones después de la carrera y la narración vuelta a vuelta de lo que suceda en Interlagos.

Parrilla de salida

Esta es la parrilla de salida para la carrera de Fórmula 1 que viviremos en directo:

Max Verstappen Charles Leclerc Lance Stroll Fernando Alonso Lewis Hamilton George Russell Lando Norris Carlos Sainz Sergio Pérez Oscar Piastri Nico Hulkenberg Esteban Ocon Pierre Gasly Kevin Magnussen Alex Albon Yuki Tsunoda Daniel Ricciardo Valtteri Bottas Logan Sargeant Guanyu Zhou

Cómo quedó la carrera al sprint

La carrera principal se celebrará este domingo, pero ayer sábado fue turno para el sprint. Así quedó la carrera al sprint en el Gran Premio de Brasil: