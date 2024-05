Carlos Sainz: «El ritmo ha sido muy bueno, pero era imposible adelantar en las calles de Mónaco»

Carlos Sainz fue tercero en el Gran Premio de Mónaco y mostró su gran felicidad por sumar el cuarto podio de la temporada. El piloto de Ferrari, en su último año con la escudería italiana, está consiguiendo dar un puño sobre la mesa y redimirse en el campeonato de la Fórmula 1 cuando todavía no tiene equipo para la próxima temporada. El madrileño, además, felicitó a su compañero Leclerc por ganar en su casa.

«Sí, ha estado muy justa la salida y obviamente en la primera vuelta me he sentido muy mal. Luego se ha revertido enseguida cuando me han dicho que seguía tercero. Desde el primer momento el ritmo ha sido muy bueno, pero era imposible adelantar en las calles de Mónaco», comenzaba el piloto de Ferrari.

«Estoy extremadamente contento de ver a Charles ganar en su casa, por cómo ha conducido durante todo el fin de semana y terminar en tercera posición. Es un gran fin de semana para el equipo y parece que cada vez vamos más fuerte», continuó Carlos Sainz nada más acabar el Gran Premio de Mónaco.

«Una vez sabía que Lando Norris no tenía tiempo para parar, me he centrado a hacer vueltas rápidas. Pensé que podía presionar a Oscar y provocar el error porque sabia que pasarle era imposible. Lo hemos conseguido, pero no ha sido suficiente para adelantarle», zanjó el madrileño.

Carlos Sainz cerró el podio

Carlos Sainz cerró el podio en Mónaco junto a Piastri y Leclerc. El piloto monegasco se le vio visiblemente emocionado por ganar en su casa. «No tengo palabras. Es una carrera tan difícil, creo que haber empezado en pole dos veces y no haber llegado aquí hace que esto sea mejor. Es la carrera que me hizo querer ser piloto de F1», dijo el compañero del madrileño.

«Las emociones ya me estaban embargando y estaba pensando en mi padre. Él lo ha dado todo para que yo llegara aquí y era nuestro sueño que yo ganara aquí», añadió el piloto de Ferrari.

«Pensaba que teníamos margen, pero teníamos 78 vueltas que hacer con unos duros, que es muy difícil. En las últimas 10 vueltas he empujado un poco más, pero el coche se sentía increíble. Muchas gracias a todos los aficionados, las últimas vueltas han sido especiales y ver tantos de mis amigos en los balcones ha sido especial», zanjó Leclerc.