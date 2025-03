Carlos Sainz: «No estamos donde tenemos que estar y hay que encontrar el porqué»

Carlos Sainz acabó en decimotercera posición en la carrera del GP de China de Fórmula 1. El piloto ha reconocido que ha ido «muy lento» en la que ha sido su primera carrera con Williams, puesto que en Australia apenas duró sobre la pista. Ha reconocido que, hoy por hoy, no están en el lugar que les corresponde, pero ha asegurado que poco a poco irán mejorando: «Si estuviese donde tendría que estar, estaría ahí, pero el caso es que todavía no estamos y hay que encontrar el porqué».

Sainz ha revelado que el GP de China ha sido «muy complicado» para él. El piloto español ha terminado en decimotercera posición y ha mostrado sus dudas sobre qué ha sido lo que ha pasado para pasar de estar peleando con los mejores en los test de pretemporada a hacerlo por entrar en los puntos.

«Muy complicado. Ha sido la primera carrera con el equipo, después de no poder hacer Australia. Claramente no ha funcionado, hemos ido muy lentos. Hemos cambiado de ayer a hoy el set up de los dos coches y a Alex parece que le ha funcionado. Por mi parte, seguí sufriendo mucho y no ha ido rápido. Mucho que analizar y muy confuso. Fui muy rápido en los test de Abu Dabi y de Baréin pero todo lo rápido se ha ido en esta primera carrera. Mucho que analizar en estos 10 días para ver qué podemos hacer mejor», ha destacado el madrileño.

Después de un decepcionante fin de semana, el piloto ha asegurado que ahora tienen tiempo para trabajar en el GP de Japón, que será dentro de dos semanas. Para entonces, espera que puedan encontrar la manera de rendir más cerca de lo que esperaban hacerlo en este inicio del curso. «Seguro que algo encontraremos y volveremos más fuertes», ha destacado.

«Los Haas en carrera han mejorado mucho. Si estuviese donde tendría que estar, estaría ahí, pero el caso es que todavía no estamos y hay que encontrar el porqué», ha afirmado el piloto de Williams después de finalizar en decimotercera posición en la carrera del GP de China de F1.