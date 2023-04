Carlos Sainz se muerde la lengua: «Igual me ponen otra penalización»

Carlos Sainz estaba bastante enfadado tras la sanción de cinco segundos que le dejó fuera de los puntos en Australia por su toque con Fernando Alonso. El piloto madrileño se mordió la lengua a la hora de hablar con la prensa tras la carrera para evitar otra penalización. «Voy a esperar a hablar con los comisarios que reviertan la decisión que han tomado y ya cuando hable con ellos haré una declaración», comentó.

«Prefiero no hablar. Voy a esperar a hablar con los comisarios que reviertan la decisión que han tomado y ya cuando hable con ellos haré una declaración. Lo que diga no va a estar bien. Prefiero esperar. Luego haré una declaración. Si me voy a la prensa primero igual me ponen otra penalización», aseguró el piloto español tras el GP de Australia en los micrófonos de DAZN F1.

El madrileño se mostró visiblemente cabreado y con ganas de hablar, pero optó por la opción inteligente para evitar otra sanción. Es por eso que al llegar a la zona de prensa, Sainz decidió morderse la lengua y emplazarles a después de su conversación con los comisarios para que le den las explicaciones pertinentes.