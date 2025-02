Carlos Sainz desvela su nuevo casco en Williams con un guiño muy especial a Fernando Alonso

Carlos Sainz inicia en este 2025 una nueva aventura en la Fórmula 1 de la mano de Williams. El piloto español correrá para esta escudería en otro vibrante año en la F1, con 24 carreras que comenzarán el próximo 16 de marzo en Australia. Para esa cita, para la que ya queda tan sólo un mes, Carlos Sainz ha presentado ya el casco con el que correrá… y tiene un guiño especial a Fernando Alonso.

Con una gran bandera de España, Sainz presentó este jueves el diseño de su casco, una herramienta que utilizará en este primer año con Williams. Con la habitual publicidad, lo más llamativo es el color azul, que ocupa gran parte del casco. Pero al lado de ese azul -color de Williams- está el rojo y el amarillo, formando la bandera de nuestro país, rellenada por el número 55, el dorsal que Carlos Sainz llevará en esta nueva aventura en la Fórmula 1.

