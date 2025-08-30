Carlos Sainz desvela la gran debilidad de Williams: «Tenemos una limitación con las temperaturas»

Carlos Sainz explicó el motivo del descenso de velocidad de Williams en la clasificación respecto a los últimos entrenamientos del Gran Premio de Holanda. En la mañana de este sábado, el piloto español tenía el octavo mejor tiempo, unas horas después, el noveno. No está mal, vuelve al top 10, pero el madrileño se quedó con ganas de más y confía en que «sea una carrera más divertida que Hungría» (15:00 este domingo).

«Bueno, sí contento. Después de los Libres 3 estaba motivado y con ganas de hacer un top 7 o 6. Desgraciadamente, ha salido el sol un poco y de repente en Q1 estábamos luchando por pasar. Hemos pasado de Q2 de milagro. Al final noveno, no había mucho más. Con las condiciones de Libres 3 podríamos haber luchado por un poquito más», comenzó, hablando de esa subida de temperaturas en Zandvoort.

«Me da la sensación de que he dañado algo en el fondo plano. Es difícil para Williams, tenemos una limitación con las temperaturas de neumático que nos cuesta mucho. Hay una ventana muy pequeña. He ido aprendiendo lo que había que hacer durante la clasificación. Es duro», explicó, reflejando esa deficiencia del Williams en el Mundial de Fórmula 1 2025.

Sainz confía en una carrera «divertida»

«Va a ser una carrera interesante. Todo el mundo va a intentar ir a una parada. Será una muy cauta por todos. Igual alguien se anima a ir a dos y se puede adelantar. Espero que sea una carrera más divertida que Hungría», finalizó Sainz. Su compañero, Alex Albon, también fue afectado por el problema que detecta el madrileño y saldrá decimoquinto.