Carlos Martínez y Mateu Lahoz incendian las redes con sus comentarios en el Inter–Atlético

Carlos Martínez y Mateu Lahoz volvieron a ser dos de los protagonistas de la retransmisión de Movistar+, en el partido que medía al Atlético de Madrid con el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza. Los dos fueron objetivo de críticas en las redes por sus comentarios a lo largo del choque, siendo acusados de ser totalmente parciales. Algo que se está convirtiendo en habitual, sobre todo en el caso del narrador, en los partidos a los que pone voz.

Sin ir más lejos, el pasado sábado era también protagonista en el encuentro disputado en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Martínez fue criticado entonces por los antimadridistas, que le acusaron de justificar el penalti pitado sobre Eduardo Camavinga y que permitió a los franjirrojos empatar el choque. «No ocupa un espacio. Si el árbitro no lo pita es entendible. Es una jugada que puede caer para cualquier lado», señaló entonces.

Este martes, en el regreso del Atlético a la Champions, Carlos Martínez volvía a ser uno de los grandes protagonistas. En esta ocasión, lo hacía junto con Mateu Lahoz. Las redes se cebaron por la manera en la que excusaron a Nahuel Molina por el posible penalti por manos, en la primera parte.

Después de un despeje en el área del Atlético, el balón le cayó a Lautaro Martínez, que no dudó en pegarle con toda la intención, buscando la portería de Oblak. Intervino Witsel metiendo su pierna para desviar el esférico y éste salió directamente hacia la posición en la que se encontraba Nahuel Molina. El argentino no tuvo tiempo de esconder su brazo y la pelota acabó impactando en su brazo de manera clara.

A pesar de ello, el colegiado rumano Istvan Kovacs, entendió que no había nada que señalar. Desde el VAR, el alemán Marco Fritz consideró lo mismo puesto que prefirió no llamarle a revisar la jugada en el monitor. Como experto en la materia, Mateu Lahoz indicó que, a pesar del contacto claro, «no podría ser mano nunca porque viene rechazada y de forma sorpresiva de un compañero».

Los comentarios de Carlos Martínez y Mateu Lahoz

Aquel comentario hizo que las redes saltaran. Además, Carlos Martínez proseguía la explicación, después de que el ex colegiado valenciano diera su punto de vista. El narrador del encuentro no dudaba en apuntar que «el balón sale contra la mano de Molina de manera inesperada», justificando así que no se indicara la pena máxima en contra del Atlético de Madrid.

Si esta mano la hace Rudiger sale Carlos Martínez al campo a parar el partido.pic.twitter.com/hntCSWfooD — MRmariano🐐 (@marianoferzz) February 20, 2024

Comparad, por favor, la diferencia de trato con el gol del Leipzig (donde Carlos Martínez lo estuvo comentando cada 5 minutos) y esta manaza clara de Molina Luego que si los medios son madridistas, es de coñapic.twitter.com/n3xe64ffwP — Alex 🐢 (@_aleerm) February 20, 2024

Los comentarios de Mateu Lahoz te los firma el guionista del PES perfectamente. — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) February 20, 2024

La comparativa llegó pronto. Diversos usuarios recordaron cómo analizaron una semana antes el gol anulado al RB Leipzig frente al Real Madrid, por un fuera de juego posicional que fue claro y que ninguno de los dos consideró como bien arbitrado.