El Inter pidió un penalti en contra del Atlético por mano de Nahuel Molina

El Inter de Milán reclamó un penalti por mano de Nahuel Molina en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. En el minuto 13 de la primera mitad, el lateral del conjunto rojiblanco trató de evitar que un balón que procedía de un rebote le diera en la mano. No pudo evitarlo, aunque la acción no cortó ningún ataque prometedor del Inter, puesto que no había ningún futbolista de los italianos cerca y el balón apuntaba a salir del área.

El colegiado del encuentro, el rumano Istvan Kovacs, entendió que no había nada punible, mientras que desde el VAR, el alemán Marco Fritz consideró lo mismo. Todo, a pesar de que el argentino hizo un gesto claro que indicaba que el balón le había impactado en el brazo. Nada más tocar el balón, recogió el brazo a toda prisa hacia su espalda, tratando de disimular lo mejor posible.

El Inter pidió penalti por mano de Nahuel Molina.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dP1lQfB3DT — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 20, 2024

Aunque en una de las tomas que se ofrecieron en la repetición parece que tiene la mano pegada al cuerpo, desde un ángulo distinto se aprecia como tiene el brazo separado y que, en su intento por guardárselo, ocupa un espacio más grande del que debería. De hecho, la mano es de esas que en España se pitan, a pesar de que no tiene ninguna incidencia en el juego ni corta ningún tipo de jugada prometedora.

Posible penalti por mano de Nahuel

Después de un despeje en el área del Atlético, el balón le cayó a Lautaro Martínez, que no dudó en pegarle con toda la intención, buscando la portería de Oblak. Intervino Witsel metiendo su pierna para desviar el esférico y éste salió directamente hacia la posición en la que se encontraba Nahuel Molina. El argentino no tuvo tiempo de esconder su brazo.

En la retransmisión de Movistar+, Mateu Lahoz dio su explicación sobre por qué no pitaría penalti. El ex árbitro internacional dijo claramente que, a pesar de que el impacto en el brazo de Nahuel es claro, «no podría ser mano nunca porque viene rechazada y de forma sorpresiva de un compañero».