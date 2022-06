Carlos Alcaraz – Struff en directo | El partido de tenis de Wimbledon 2022 hoy, en vivo online

Arranca Wimbledon 2022 y lo hace con un partido muy esperado para los aficionados al tenis: Carlos Alcaraz juega hoy contra el alemán Jan-Lennard Struff, número 155 del mundo. Aquí te contaremos en directo todo lo que ocurra en el partido de tenis hoy y cómo va Carlos Alcaraz en Wimbledon.

Carlo Alcaraz – Struff, en directo hoy

15:20. “La movilidad es lo más difícil”

En la rueda de prensa previa a su debut en Wimbledon 2022, Carlos Alcaraz compartió sus sensaciones de cara a este Grand Slam londinense. “La movilidad en hierba para mí es lo más complicado. Personalmente en la hierba cuesta arrancar, cuando te hacen una dejada, cuando te desplazan a un lado. Ese primer paso rápido me cuesta, estoy trabajando en ello. Intento copiarme de los mejores, de Rafa, de Roger, de Novak, de Andy, que para mí son los mejores en tema de movimientos», dijo el murciano.

15:12. Tiempo de adaptación para Alcaraz

Carlos Alcaraz se ausentó en Queen’s por molestias en el codo y eligió la exhibición de Hurlingham para probarse en hierba antes de debutar en Wimbledon. El murciano no logró la victoria en ninguno de los dos encuentros que disputó, pero confía en ir mejorando sensaciones con los días en el All England Club de Tennis. Además, las molestias en el codo parecen olvidadas. “Me encuentro bastante bien, ha sido una semana positiva. El codo me ha respetado bastante bien. Ninguna molestia. Estamos adaptándonos a la hierba, a jugar con la protección del codo, que nunca había jugado con ella. De momento me está yendo bastante bien. Lo importante es que estoy jugando sin pensar en el codo. Estamos preparados al 100 %», dijo Alcaraz.

15:10. Jan-Lennard, struff, el rival de Alcaraz

Jan Lennard- Struff, de 32 años y número 155 de la ATP, es el rival hoy de Carlos Alcaraz en la primera ronda de Wimbledon 2022. El alemán viene de jugar tres torneos previos en hierba antes de llegar al Grand Slam londinense, aunque no ha tenido mucha fortuna. Sólo en Stuttgart se estrenó con victoria ante Marcos Giron, cayendo después ante Lorenzo Sonego. En Halle y Mallorca cayó a las primeras de cambio ante Ivashka y Verdasco, respectivamente.

15:07. Alcaraz – Struff, cara a cara

Sólo hay un precedente en partidos oficiales entre Carlos Alcaraz y Jan-Lennard Struff, rivales hoy en la primera ronda de Wimbledon 2022. El alemán se llevó la victoria ante el español en la tercera ronda de Roland Garros 2021, con un resultado de 6-4, 7-6 y 6-2.

15:01. Victoria de Ons Jabeur

¡VICTORIA DE ONS JABEUR! Ha ganado la tunecina, actual número 2 de la WTA, a la sueca Bjorklund, con un resultado de 6-1 y 6-3. A continuación, ya saben, saltarán a la pista 1 Carlos Alcaraz y Jan-Lennard Struff, para disputar la primera ronda de Wimbledon 2022.

14:50. ¡Bienvenidos!

¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! La temporada de tenis alcanza el tercer Grand Slam de la temporada, con Londres como epicentro del deporte de la raqueta. Durante las dos próximas semanas el All England Club de Tennis congregará todas las miradas de los amantes del tenis. En esta primera jornada de competición en Wimbledon 2022, son varios los españoles que saltarán hoy a la pista, uno de ellos es Carlos Alcaraz, tenista que sueña con hacer algo grande en la conocida como la catedral del tenis.

Carlos Alcaraz debuta este lunes en Wimbledon 2022, torneo que disputa por segunda vez en su carrera. El tenista murciano alcanzó el año pasado la segunda ronda del torneo londinense, donde se despidió ante Daniil Medvedev, ausente en esta edición por la prohibición del Grand Slam londinense de participar a los tenistas rusos o bielorrusos. El murciano ha caído en la misma parte del cuadro que Novak Djokovic, defensor de la corona, y se medirá hoy al alemán Jan-Lennard Struff, tenista de 32 años y número 155 de la ATP, en la primera ronda de Wimbledon 2022, encuentro que vas a poder seguir en directo y online en OKDIARIO.

El partido entre Alcaraz y Struff, correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2022, está programado en la Pista 1, en el segundo turno de la jornada, una vez concluya el partido femenino entre Ons Jabeur y Bjorklund con el que ha arrancado la jornada.

¿A qué hora juega hoy Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz jugará hoy, lunes 27 de junio, su primer partido de Wimbledon y lo hará en el segundo turno de la pista uno del All England Tennis Club. El partido comenzará no antes de las 14:45 horas.

¿Dónde ver los partidos de Wimbledon?

Todos los partidos de Wimbledon 2022 se podrán seguir hoy en directo por televisión a través del canal #Vamos de Movistar+.