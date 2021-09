Carlos Alcaraz se ha metido entre los ocho mejores del US Open tras remontar ante el alemán Peter Gojowczyk en cinco sets (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6- 0) para alcanzar por primera vez en su carrera los cuartos de final de un Grand Slam. El sueño americano del tenista murciano de 18 años sigue vivo.

Después de la euforia desatada tras imponerse a Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz volvía a saltar a la pista, en esta ocasión la Grandstand, tercera en importancia, para medirse a este alemán de 32 años y número 141 de la ATP. Un rival a priori más apetecible, pero a la vez engañoso, ya que, como él, no tenía nada que perder al pisar por primera vez unos octavos de final en un Grand Slam.

Alcaraz no tardó en encontrar sensaciones y como por inercia puso el 3-0, después de aprovechar las dos bolas de break de las que dispuso y salvar una en contra. A pesar de la ventaja, el pulso estaba bastante ajustado, tanto que Gojowczyk logró poner las tablas (4-4) y tras una sucesión de breaks y contrabreaks, terminar adjudicándose el set (5-7).

La humedad de la pista exterior – día lluvioso en Nueva York- restaba efectividad a la derecha de Alcaraz, mientras que los golpes planos del alemán cobraban mayor efecto. No se vino abajo el español y trató de reconducir su juego, mejorando sensaciones en una manga que dominó y que se adjudicó con un holgado 6-1 para igualar la contienda.

Breaks y contrabreaks

Ambos tenistas estaban jugando muy agresivos al resto y no hubo apenas juego tranquilo para el sacador. En el inicio del tercer set, Alcaraz hizo frente a dos bolas de rotura y con un gran globo logró llevar el 1-0 al marcador y poner a la grada en pie, otra vez volcada con el español.

Pero el alemán era una amenaza constante, subió el listón con su servicio y apretó al murciano, que con una doble falta cedía su servicio. No había forma de debilitar a Gojowczyk, pero Alcaraz no bajó los brazos. Llegó a levantar una bola de set y poner las tablas en el décimo juego, para júbilo de la grada. El murciano sacó para asegurarse el tiebreak, pero cedió su servicio, ocasión que ya no desaprovecharía el alemán para acercarse más a los cuartos de final (5-7).

Se le complicaba la empresa al español, que incluso inició a remolque en la cuarta manga. Sin embargo, una sucesión de dobles faltas del alemán le permitió reengancharse enseguida y coger carrerilla hasta poner el 4-1. Avanzaba el cronómetro hacia las tres horas de partido, mientras el desgaste hacía más mella en el alemán. El español abrocho el set (6-2) y forzó el quinto.

Ya olía la sangre Carlos Alcaraz y a esas alturas no iba a dejar pasar la oportunidad de su vida. Inició el set con su servicio, rompió en el 2-0 y confirmó el break con un juego en blanco. Momento en el que el alemán, procedente de la previa, era atendido por segunda vez en el encuentro. Gojowczyk volvió a la pista, pero no pudo hacer más que aguantar hasta que poco antes de las tres horas y media de partido Carlos Alcaraz lograba el punto definitivo para meterse a los 18 años entre los ocho mejores del US Open.