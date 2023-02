Un capitán de la selección española y una ex de Neymar, concursantes de ‘Supervivientes’

Supervivientes 2023 está a punto de arrancar. Próximamente en Telecinco comenzará una nueva edición del reality más extremo. Nuevos concursantes pondrán rumbo a Honduras en una aventura que les llevará al límite, teniendo que sobrevivir a las adversidades de los Cayos Cochinos y a la convivencia entre ellos. Y ya han salido a la luz los nombres de todos los concursantes, entre los que hay una ex de Neymar un capitán de selección española.

Tras ver el éxito que cosechó el fichaje de Yulen Pereira en la última edición, Mediaset ha querido volver a repetir esta jugada con otro ex capitán de la Selección Española, pero esta vez no de esgrima, sino de rugby. Jaime Nava es un ex jugador profesional español de esa disciplina, y fue internacional con España en las modalidades de VII y XV. Además de ser asiduo en las convocatorias de la Selección Española, fue capitán del combinado nacional y es el segundo jugador con más internacionalidades de la historia del equipo nacional de rugby. Actualmente, colabora con la Federación Española de Rugby como embajador de este deporte en España, y también participó recientemente en Mediafest Night Fever, programa con el que el grupo quería competir contra Tu cara me suena.

Otra de las concursantes de Supervivientes 2023 será Katerina Safarova, que empezó a ser conocida en nuestro país tras participar en la primera edición de La Isla de las tentaciones como soltera y tentadora. La influencer buscó el amor en el reality de Mediaset pero no lo encontró. Poco después, la joven también se dio a conocer por los rumores que la relacionaron con Neymar durante un tiempo. La modelo fue invitada a alguna de las conocidas fiestas de cumpleaños del futbolista del PSG y no lo escondió, pues llegó a publicar fotos junto al brasileño. Además, se les vio juntos tanto en París como en Barcelona, de ahí que los rumores fueran creciendo hasta que se daba por hecho que tenía una aventura.