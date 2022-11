El Mediafest Night Fever llega próximamente a Telecinco. Ocho famosos competirán en este nuevo formato por ser el artista más completo. Nombres como Anabel Pantoja, Ana María Aldón, Lydia Lozano, Irma Soriano, Carolina Ferre, Rasel, Germán González o Jaime Nava protagonizarán próximamente una serie de especiales de prime time en Telecinco en los que tendrán que dar lo mejor de sí mismos en las disciplinas artísticas de canto, baile, arte drag y humor.

Precisamente, la presencia del último de ellos ha sorprendido a muchos en las redes. Tras ver el éxito que cosechó el fichaje de Yulen Pereira en Supervivientes, Mediaset ha querido volver a repetir esta jugada con otro ex capitán de la Selección Española, pero esta vez no de esgrima, sino de rugby. Jaime Nava es un ex jugador profesional español de esa disciplina, y fue internacional con España en las modalidades de VII y XV». Además de ser asiduo en las convocatorias de la Selección Española, fue capitán del combinado nacional y es el segundo jugador con más internacionalidades de la historia del equipo nacional de rugby.

Nueva aventura en su vida

Actualmente, colabora con la Federación Española de Rugby como embajador de este deporte en España, y ahora también dará mucho que hablar participando en el nuevo programa de Mediaset, que buscará competir con este formato contra Tu cara me suena. Los ocho elegidos tendrán que prepararse sus números y con ellos conquistar al jurado que les valorará y a la audiencia.

Cantar mano a mano con artistas profesionales, exhibir sus capacidades coreográficas enfrentándose a diferentes estilos de baile, transformarse, desfilar y actuar como auténticas drag queens y conquistar a la audiencia a través de su sentido del humor serán los objetivos para los que los ocho participantes tendrán que prepararse cada semana con la intención de conquistar a un jurado de expertos.