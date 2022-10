Ana María Aldón se muestra contundente ante quienes le llaman “aprovechada”

Ana María Aldón ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Después de muchos meses de crisis matrimonial, la pareja ha decidido separarse, aunque la diseñadora se encuentra más fuerte que nunca.

José Ortega Cano ha acordado con Ana María Aldón que se quedará viviendo en su casa hasta que encuentre un nuevo hogar. La andaluza lo tiene claro, pues quiere mudarse a vivir a un barrio lo más cerca posible de su actual casa en Aldea del Fresno. Todo dentro de sus posibilidades económicas, evidentemente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fiesta (@fiestatelecinco)

Ana María Aldón ha comentado que, tras tomar la decisión de quedarse por el momento en casa de José Ortega Cano, ha recibido muchas críticas. De esta manera, ha querido mandar un importante mensaje en el programa Fiesta.

“Yo estoy haciendo todo lo que dicen, sé lo que estoy haciendo y cómo lo estamos haciendo y por el bien de quién lo estamos haciendo. Todo lo demás son especulaciones y no me arrepiento”, expresaba la colaboradora durante el programa.

Ana María Aldón no se ha tomado nada bien los comentarios que la acusan de aprovechada #FiestaT5 https://t.co/B1J8yfb31K — Fiesta (@fiestatelecinco) October 29, 2022

“Pronto me veréis salir de casa”, expresó la diseñadora, muy cansada de ser criticada por todo lo que hace. “Lejos de lo que mucha gente piensa, que yo debía coger las maletas y largarme, tengo muy claro que los tiempos que me estoy dando son los que me tengo que dar, pero también digo que no va a costar tanto verme salir de esa casa, que no se preocupen que no voy a tardar seis meses como dicen, aunque yo mientras el niño lleve bien la situación no tengo por qué irme corriendo de allí”, añadió.

Ana María Aldón ha explicado que ella sigue buscando la casa perfecta para ella y su hijo, aunque no le está resultando del todo fácil. El torero también ha querido dar su versión del tema afirmando que están en ello, y que va a ser un divorcio muy tranquilo: “Estamos bien, el niño también está bien y eso es lo que se trata”, comentaba José Ortega Cano a Aurelio Manzano colaborador del programa Fiesta.