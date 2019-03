El técnico utrerano Joaquín Caparrós ha afirmado que se siente más cómo en el campo que en los despachos, reconociendo que no era buen negociador y que le gustaría poder seguir trabajando con Monchi en el futuro manteniendo su cargo de entrenador.

Ya han habido contactos para que Caparrós siga como entrenador del Sevilla

“No es la misma situación que la temporada pasada. Entonces quedaban cuatro o cinco partidos. Ahora es distinto porque hay más tiempo. Tenemos que ver cómo transcurren los partidos y el futuro es seguir. A mí me gustaría seguir y volver a trabajar con Monchi. Había una relación de auténtica amistad. Hay que esperar”, ha dicho Caparrós en El Larguero. El nuevo entrenador del Sevilla ha confirmado que ya se han producido los primeros contactos al respecto: “Lo hemos hablado. Pero hay que esperar y ver nuestras sensaciones“.

Horas antes de sus declaraciones, Monchi ya había hablado de su posible continuidad en su presentación con el conjunto hispalense: “Para nada se puede descartar a Caparrós. El próximo año el Sevilla tiene que tener un entrenador y el que tiene ahora está capacitado. Tiene 500 partidos en Primera y eso es experiencia. Me tengo que sentar con él. Sería absurdo descartar a Joaquín como una opción. Tiene lo más importante para ser entrenador que es ser entrenador. Y está en el Sevilla”.

Joaquín Caparrós, que se ha puesto como objetivo clasificar al equipo andaluz para la siguiente edición de la Liga de Campeones, también pasó por El Partidazo de Cope, donde señaló: “Yo soy entrenador. No me gustan los despachos, no soy un buen negociador. También me gusta trabajar con los chavales, con la cantera. El campo, lo que me gusta es el campo”.

Caparrós sobre Machín, por el que él apostó para el Sevilla

En ambas emisoras Caparrós se vio obligado a hablar de Machín, técnico al que contrató a principio de la temporada y al que ha terminado relevando en el cargo: “No era mi intención sustituir a Machín; de hecho, pusimos sobre la mesa el nombre de varios entrenadores. El Consejo me ofreció el puesto, pero ni sonaba mi nombre”, ha añadido en El Partidazo de Cope. “Él fue una apuesta mía. He seguido hablando con él. Es un gran entrenador y seguro que encontrará pronto otro gran proyecto”, asegura el de Utrera.

“Yo tenía la idea clara de ocupar la dirección deportiva a principio de temporada y no entrenar. El proyecto no ha salido lo bien que esperábamos y vamos a ver si lo culminamos con la Champions. Machín era una apuesta personal y no pudo seguir. El Consejo decide que sea yo, no era mi intención, planteamos entrenadores nacionales y ellos optaron por mí. Yo no les puedo decir que no”, ha dicho Joaquín Caparrós respondiendo a la misma pregunta en El Larguero.