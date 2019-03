El de San Fernando ha sido presentado como nuevo director deportivo del conjunto hispalense. Monchi regresa al Sevilla para ocupar la vacante que ha dejado Joaquín Caparrós.

El de San Fernando ha sido presentado como nuevo director deportivo del conjunto hispalense. Monchi regresa al Sevilla para ocupar la vacante que ha dejado Joaquín Caparrós al tomar el relevo de Machín como técnico del equipo andaluz.

“Hay mucha gente fuera del Sevilla que me han dicho que me equivoco en la decisión, que me recuerda que nunca segundas partes fueron buenas… Pero todo eso lo sé, lo he valorado y he decidido estar aquí. Vamos a pensar que la segunda parte sea mejor que la primera“, ha dicho Monchi justificando su vuelta. “Es un día que yo deseaba que se cumpliera lo antes posible y que afortunadamente hoy se está cumpliendo”, ha añadido el nuevo director deportivo.

Monchi ha firmado un contrato indefinido con el Sevilla

Monchi ha reconocido durante su presentación que ha firmado un contrato vitalicio con el Sevilla: “Es un contrato indefinido, sin duración definida. La última vez duré 18 años, no sé si serán otros 18 años, pero tengo la ilusión de estar el máximo tiempo posible. Vengo a contribuir, a hacer un Sevilla que siga creciendo y se pueda codear con la élite para estar en los sitios por pelear las cosas importantes. Será más fácil ser campeón si se está cercano a donde se cuece el éxito”.

El de San Fernando ha desvelado también que José Castro contacto con él después de que se hiciera oficial su salida de la Roma: “El presidente me llamó por primera vez, que fue al poco tiempo de anunciarse mi rescisión bilateral con la Roma, lo que yo quería era saber qué querían de mí. Y lo que me dijeron me gustó”.

“El Sevilla es un club que ya se ha instalado en la élite y el límite tiene que ser ambicioso, ahí es más fácil llegar a los objetivos. Nuestro objetivo primero es consolidar al club en la élite y ser vanguardista en muchas cosas que hoy todavía no están instaladas en el fútbol”, ha añadido Monchi al ser cuestionado por sus objetivos.

Monchi ha explicado así su regreso al Sevilla

“Estoy hoy aquí no porque sea sevillista, que lo soy, no para salvarle el culo a nadie o porque el Sevilla tenga un problema. Es una entidad saneada y envidiada en el mundo. Estoy aquí porque en las conversaciones que en estos últimos días hemos tenido me han transmitido una idea del futuro del Sevilla que coincide mucho con lo que tengo en la mente que tiene que ser el Sevilla del futuro“, ha dicho en rueda de prensa.

El de San Fernando también ha explicado su salida del club: “No me fui del Sevilla porque me llevara mal con nadie. Hoy están los mismos que estaban cuando yo me fui, así que si he venido es porque eso no existía. Me fui del Sevilla porque creía que era el momento, necesitaba encontrar motivaciones externas para seguir creciendo como profesional. Hace falta abrirte y conocer otras aventuras para poder crecer y eso me animó a salir. Y he vivido ese crecimiento más allá de cómo me haya ido en Roma. He valorado el proyecto deportivo que me convencía más comparándolo con otros más importantes. Este momento quiero volver porque creo que ese crecimiento lo puedo reinvertir en un proyecto deportivo que se llama Sevilla Fútbol Club”.

Monchi también ha sido preguntado por la posible venta del club: “En las conversaciones que he tenido con el presidente y grandes accionistas solo he percibido ilusión por hablar del futuro, del proyecto a largo plazo, del crecimiento de la sociedad, cosas que a mí me gusta oír. Siempre les he oído ilusionados, involucrados. No he tenido la sensación de que vayan a vender sus acciones, si hubiera tenido ese mensaje otra decisión hubiera tomado“.

Monchi no descarta la continuidad de Caparrós

Respecto al futuro, Joaquín Caparrós podría seguir la próxima temporada según Monchi: “Para nada se puede descartar a Caparrós. El próximo año el Sevilla tiene que tener un entrenador y el que tiene ahora está capacitado. Tiene 500 partidos en Primera y eso es experiencia. Me tengo que sentar con él. Sería absurdo descartar a Joaquín como una opción. Tiene lo más importante para ser entrenador que es ser entrenador. Y está en el Sevilla”.