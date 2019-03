Nainggolan reconoce haber tenido una pelea con Monchi

Pese a que el de San Fernando volvía a sonreír tras su abrupta salida de la Roma, en los próximos días podría hacerse oficial su regreso al Sevilla, Nainggolan no olvida sus enfrentamientos con Monchi tal y como ha reflejado en una entrevista.

“Tuve una pelea con Monchi, no se comportó profesionalmente conmigo. Soy un tipo sincero y si me hubiera quedado en Roma después de lo que me hizo, podría haber desencadenado una guerra todos los días. O él o yo”, ha dicho el centrocampista belga del Inter de Milán en el portal hln.be.

Además de su tensa relación con Monchi, Nainggolan tuvo problemas con las lesiones, lo que precipitó que fuera traspasado en verano a cambio de unos 24 millones de euros: “Antes jugaba 50 partidos al año sin lesionarme, ahora tengo que parar. Es frustrante. Dejé de fumar y perdí peso, pequeñas cosas que pueden dar resultados“.

Nainggolan también protagonizó un tenso episodio con Roberto Martínez

Nainggolan tampoco fue convocado por Roberto Martínez para defender los colores de Bélgica en el pasado Mundial. “No elegimos nombres, sino jugadores de calidad para la selección nacional, sabiendo que ciertas decisiones serán impopulares. Es el trabajo del seleccionador”, declaró el técnico catalán al ser cuestionado al respecto.

“Las excusas de Roberto Martínez fueron patéticas. ¿Por qué llevaba jugados 50 partidos con el Roma si llevaba la misma vida? Pienso que no está bien cuando la gente dice cosas sin hablar primero conmigo. Tienes que decirme las cosas a la cara, podemos tener una conversación y después darnos la mano y que no vuelvas a convocarme, pero te tendré más respeto que a alguien que no hace eso”, fue la respuesta de un Nainggolan que, decepcionado, anunció su retirada de la selección. “Bélgica es un capítulo cerrado. Estoy feliz con mi elección, por más dolorosa que sea“, ha añadido el centrocampista en la entrevista para Hln.