Monchi, tres renovaciones si no quiere empezar con mal pie en el Sevilla

El Sevilla podría perder a tres de sus pilares si no aumenta sus cláusulas antes de verano. La llegada de Monchi podría desatascar las negociaciones.

Como ya contamos en OK DIARIO, el equipo andaluz lo tendrá muy difícil para retener a Sarabia, a Banega y a Ben Yedder si no llega a un acuerdo con estos tres futbolistas para aumentar sus actuales cláusulas de rescisión. La llegada de Monchi, y la esperanza de que éste cree un nuevo proyecto ganador para el Sevilla, podría ser suficiente para desatascar estas negociaciones a las que Caparrós no supo llevar a buen puerto.

La renovación de Sarabia

En lo que respecta a Sarabia, el conjunto hispalense quiso incrementar su precio de cara al mercado invernal. Por suerte para el Sevilla, el Real Madrid, equipo con el que fue relacionado, no pagó su cláusula de 18 millones de euros. Si estaba dispuesto a hacerlo el Chelsea, al que el centrocampista de 26 años pidió una ficha de 10 millones frustrando la operación. Y es que la prioridad de Sarabia es seguir su carrera en LaLiga Santander, motivo por el que rechazó una oferta del Dalian Yifang chino que le hubiera reportado la friolera de 39 millones de euros repartidos en varias temporadas.

La renovación de Ever Banega

El centrocampista de 30 años es el gran favorito del Arsenal para cubrir el hueco que dejará en verano la marcha de Ramsey a la Juventus. Banega es una petición de Unai Emery, fácil de satisfacer para el club gunner dado que su cláusula es de 20 millones de euros. El pasado mes de diciembre, su agente estuvo en Londres dando lugar a multitud de rumores. También se decía que Ever Banega podría ser el primer fichaje de Monchi para el Arsenal si este aceptaba hacerse cargo de la dirección deportiva del cuadro londinense.

Con el regreso del de San Fernando al Sevilla, la renovación de Banega podría más factible. La prioridad del centrocampista, que aceptó una considerable rebaja en su salario para volver al equipo andaluz tras su paso por el Inter de Milán, es seguir en Sevilla, donde considera que se da el entorno ideal para que crezcan sus hijas. La única petición de Ever Banega al club es que haga un pequeño esfuerzo para mejorar su ficha premiando así su rendimiento.

La renovación de Ben Yedder

Ben Yedder, de 28 años, lleva 27 goles en los 43 partidos que ha disputado durante el presente curso. Con 15 tantos en LaLiga Santander, es el cuarto máximo anotador del campeonato, a uno de Stuani, a dos de Luis Suárez y a once de Messi. Quién le iba a decir al francés que firmaría una temporada como la que lleva cuando en verano, y tras la llegada de André Silva, el Sevilla accedió a escuchar ofertas por él. Ahora propuestas no le van a faltar, algo que quiere evitar el equipo andaluz aumentando su cláusula de 40 millones. No obstante, según señalaba el diario AS hace unas semanas, el entorno del delantero no está contento con la actitud del club, que priorizó las renovaciones de Sarabia y Banega a la suya. ¿Conseguirá Monchi cambiar su situación?