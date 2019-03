Aurier ve a Ben Yedder “jugando en París o en Barcelona”

La gran campaña del delantero con el Sevilla está en boca de todos. Según su compatriota Aurier, Ben Yedder podría jugar “en París o en Barcelona”.

Al lateral del Tottenham no le está sorprendiendo la buena temporada de su compatriota en el Sevilla. Serge Aurier ya vio potencial en Ben Yedder cuando éste jugaba en el Toulouse y ahora lo ve jugando en el París Saint Germain o en el Barcelona.

“Más allá de sus cualidades, creo que tiene personalidad para jugar en cualquier equipo del mundo“, ha dicho Aurier en L’Equipe. “Es pequeño, discreto… es así, es así. Wissam siempre ha sido subestimado. Cuando llegué al PSG, le dije a la gente que era un fenómeno y que podría jugar en París. Muy pocos me creyeron, porque como venía del Toulouse… pero lo veo jugando en París o en Barcelona“, ha agregado el futbolista francés.

Como ya contamos en OK DIARIO, Ben Yedder tiene una cláusula de 40 millones de euros y, de momento, el Sevilla no ha movido ficha para incrementar su precio. El delantero de 28 años, lleva 26 goles en los 42 partidos que ha disputado durante el presente curso. Con 15 tantos en LaLiga Santander, es el cuarto máximo anotador del campeonato, a uno de Stuani, a dos de Luis Suárez y a once de Messi. Quién le iba a decir a Ben Yedder que firmaría una temporada como la que lleva cuando en verano, y tras la llegada de André Silva, el conjunto hispalense accedió a escuchar ofertas por él. Ahora propuestas no le van a faltar y, según señalaba el diario AS hace unas semanas, el entorno del futbolista no está contento con la actitud del club, que ha priorizado las renovaciones de Sarabia y Banega a la suya.

Con su triplete ante la Real Sociedad, Ben Yedder es el único delantero, junto a Messi, que ha conseguido dos hat-trick en lo que va de año. El franco-tunecino lleva tres desde que llegara al equipo andaluz, lo que le ha permitido igualar a toda una leyenda en el club como Davor Suker.

Las opciones de Ben Yedder de fichar por el PSG o por el Barcelona

Si bien parece complicado que Ben Yedder pueda tener sitio en el PSG, el Barcelona sí que está buscando un atacante como recambio de Luis Suárez. Valverde valora positivamente que éste tenga experiencia en LaLiga Santander, motivo por el que el club de ha fijado en Maxi Gómez. ¿Valorará también la opción del futbolista del Sevilla tras las palabras de Aurier? Ben Yedder ya se negó a abandonar el conjunto hispalense el pasado verano, por lo que no vería con malos ojos cambiar de aires a final de temporada siempre y cuando pueda seguir su carrera en España.