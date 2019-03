Las cláusulas de Ben Yedder y de Sarabia, dos gangas

El Sevilla tendrá muy difícil retener a ambos jugadores si no alcanza un acuerdo con ellos para aumentar su precio. La cláusula de Ben Yedder es de 40 millones de euros y la de Sarabia de 18.

El Sevilla tendrá muy difícil retener a ambos jugadores si no alcanza un acuerdo con ellos para aumentar su precio antes de que termine la temporada. La cláusula de Ben Yedder es de 40 millones de euros y la de Sarabia de 18. El conjunto hispalense lleva tiempo negociando con ambos pero no ha sido capaz de renovarles todavía.

La cláusula de Ben Yedder con el Sevilla es de 40 millones de euros

Ben Yedder, de 28 años, lleva 26 goles en los 42 partidos que ha disputado durante el presente curso. Con 15 tantos en LaLiga Santander, es el cuarto máximo anotador del campeonato, a uno de Stuani, a dos de Luis Suárez y a once de Messi. Quién le iba a decir al francés que firmaría una temporada como la que lleva cuando en verano, y tras la llegada de André Silva, el Sevilla accedió a escuchar ofertas por él. Ahora propuestas no le van a faltar, algo que quiere evitar el equipo andaluz aumentando su cláusula de 40 millones. No obstante, según señalaba el diario AS hace unas semanas, el entorno del delantero no está contento con la actitud del club, que priorizó las renovaciones de Sarabia y Banega a la suya.

La cláusula de Sarabia con el Sevilla es de 18 millones de euros

En lo que respecta a Sarabia, el Sevilla quiso incrementar su precio de cara al mercado invernal. Por suerte para el conjunto hispalense, el Real Madrid, equipo con el que fue relacionado, no pagó su cláusula de 18 millones de euros. Si estaba dispuesto a hacerlo el Chelsea, al que el centrocampista de 26 años pidió una ficha de 10 millones frustrando la operación. Y es que la prioridad de Sarabia es seguir su carrera en LaLiga Santander, motivo por el que rechazó una oferta del Dalian Yifang chino que le hubiera reportado la friolera de 39 millones de euros repartidos en varias temporadas.

“Yo estoy centrado en la temporada que estamos haciendo, en el equipo. Sería una irresponsabilidad por mi parte y no profesional el estar pensando en otra cosa que no sea cada partido jugarlo y hacer lo posible porque el equipo gane. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Desde el minuto uno hasta el 90 el estar centrado para que el equipo siga ganando y consiguiendo objetivos. Sí me veo aquí, ¿por qué no?“, dijo Sarabia, en Movistar, al ser cuestionado por su continuidad en el Sevilla.