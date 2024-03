Cádiz-Atlético: en cuadro ante un enemigo desesperado

En cuadro ante un enemigo desesperado. El Atlético visita esta tarde el Nuevo Mirandilla, donde le espera un Cádiz que no gana en Liga nada menos que desde el 1 de septiembre, cuando se impuso en su estadio al Villarreal por tres goles a uno. Han pasado nada menos que 23 jornadas pero, pese a lo que podría pensarse, los gaditanos sólo están a cinco puntos de la salvación, de ahí que para ellos sea una verdadera final. También lo es para los de Simeone, que en vísperas de recibir al Inter no pueden permitirse poner en peligro su plaza Champions. De momento tienen cinco puntos de ventaja sobre el Athletic, un colchón demasiado liviano como para confiarse.

Pese a lo que puedan indicar los números, no es ni mucho menos un choque sencillo para el Atlético, que ha ganado sólo uno de sus ocho últimos desplazamientos. Al Cádiz le cuesta mucho sumar de tres, pero lleva ya 13 empates -el que más en Primera División- y no sólo llevó al límite a los de Simeone en la primera vuelta, resuelta in extremis 3-2, sino que la pasada temporada les derrotó en este mismo estadio en la que hasta ahora es el único tropiezo del Cholo ante los habitantes de la ciudad más antigua de Europa.

Sin Griezmann, al que se mantiene en algodones para intentar que llegue al partido ante el Inter, con la baja de última hora de Pablo Barrios, con amigdalitis, y con las ya conocidas ausencias de Azpilicueta, Lemar y Giménez, al Atlético no le sobra nada. Saúl cubrirá la ausencia de Barrios en el que será su partido 417 con la camiseta rojiblanca, lo que le igualará con Gabi en la novena posición del ranking, a sólo cuatro encuentros de Juan Carlos Arteche y a ocho de Isacio Calleja, a los que posiblemente superará esta misma temporada. Por lo demás repetirá en ataque la pareja Memphis-Morata que dejó buenas sensaciones ante el Betis.

Pita el asturiano González Fuertes, que es siempre un verdadero peligro, con el debutante Hernández Maeso a los mandos del VAR. Los encontronazos en el pasado de González Fuertes con el Atlético han sido históricos -aún se recuerda el penalti surrealista que le pitó a Lodi en el descuento de un partido ante el Levante-, pero lo cierto es que será la primera vez que se lo encuentre en Liga esta temporada.

Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma, Iza Carcelén, Meré, Chust, Javi Hernández, Kouamé, Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino, Robert Navarro, Juanmi y Maxi Gómez.

Atlético: Oblak, Llorente, Savic, Paulista, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Saúl, Morata y Depay.

Árbitros: González Fuertes (campo) y Hernández Maeso (VAR).

Estadio: Nuevo Mirandilla, 16.15 horas.