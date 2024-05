El brutal asesinato de los Karembeu en Nueva Caledonia

Nueva Caledonia, la región de Francia situada en el Océano Pacífico, sufre un fuerte conflicto civil debido a una reforma electoral que quiere aprobar el Gobierno francés y que devastaría las aspiraciones independentistas de los gobiernos de ultramar. Una dramática situación que ha afectado de manera directa a la familia de Christian Karembeu, ex jugador del Real Madrid entre otros equipos.

El ex futbolista internacional con Francia y campeón del mundo en 1998 habla sobre los violentos enfrentamientos que sacudieron el archipiélago y que provocaron la muerte de siete personas. Una tragedia que le ha llegado a afectar en primera persona con la pérdida de dos seres queridos, un sobrino y una sobrina. «Perdí a miembros de mi familia, por eso me quedé en silencio. Porque estoy de luto. Dos personas de mi familia fueron asesinadas con disparos en la cabeza. La palabra es fuerte pero son asesinatos y esperamos que haya investigaciones sobre estos asesinatos», detalló el ex jugador, cuya familia pertenece a la tribu Emma, originarios de la ciudad de Canala.

«Normalmente el referéndum debe celebrarse cada dos años y recientemente París decidió hacerlo en 2021 en lugar de 2022. Entonces hubo abstenciones y el hecho de poder promulgar esta ley provocó esta difícil reacción que también condeno», empieza diciendo el ex futbolista. «En ambas direcciones, no podemos matar gente impunemente», añade Karembeu a Europe1 sobre un conflicto que ya ha dejado siete fallecidos desde el inicio de los enfrentamientos.

El ex madridista aboga por la comunicación para que no haya más enfrentamientos violentos. «Cuando las ideas las presenta el Estado, creo que hay que discutir, dialogar, para que se digiera la ley y se comparta lo que es bueno para el país y para las comunidades», concluye. Unas palabras que son un intento de reconducir la situación para que Nueva Caledonia no deba de lamentar más pérdidas humanas como las de sus sobrinos.

Karembeu y su familia de Nueva Caledonia

El conflicto estalló el pasado 13 de mayo tras el debate en el Parlamento francés sobre una reforma electoral que propone el derecho a voto para ciudadanos franceses que lleven al menos diez años residiendo en el territorio. Los canacos, población de origen autóctono, y en especial la alianza independentista del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS), han denunciado la propuesta como un varapalo en un momento especialmente crítico de las relaciones con Francia, después de que la alianza boicoteara el último referéndum de independencia de 2021, que se saldó con la victoria de los unionistas.

Ahora, los fuertes disturbios se han saldado ya con seis muertos, 280 detenidos y 84 policías heridos. «Solo una respuesta política puede poner fin al incremento de la violencia y evitar una guerra civil. Nosotros, representantes electos de ultramar, pedimos solemnemente al Gobierno la retirada inmediata de la propuesta de reforma constitucional que pretende modificar el electorado para las elecciones de Nueva Caledonia-Kanaky como condición previa para la reanudación de un diálogo pacífico», indicaron los responsables políticos de ultramar en un mensaje conjunto recogido por la televisión La Primera de Ultramar.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, calificó el pasado domingo de «éxito» la maniobra para recuperar la carretera entre la capital, Nouméa, y el aeropuerto. «Gracias a los 700 efectivos adicionales de seguridad que han llegado y a los 350 que llegan hoy, incluidos militares del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN) y policías de la sección de Investigación, Asistencia, Intervención y Disuasión (RAID) en las próximas horas se van a incrementar las operaciones», explicó en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.