Valtteri Bottas ha sorprendido a todos siendo el más rápido en la sesión de clasificación del GP de Italia. El piloto finlandés se reivindica así la semana en la que Mercedes ha comunicado que prescindirá de sus servicios para poner a George Russell como nuevo compañero de Lewis Hamilton. Carlos Sainz también ha realizado una gran sesión de clasificación y afrontará la carrera al sprint desde la séptima posición delante de su compañero de equipo, de Charles Leclerc, que ha sido octavo. Fernando Alonso, por su parte, tendrá que remontar. Aunque Monza es un circuito a priori favorable para Alpine, tanto él como Esteban Ocon han caído eliminados en la Q2. Aún así el asturiano saldrá decimotercero justo por delante de su compañero de equipo.

Junto a Valtteri Bottas, desde la primera línea, afrontará la carrera al sprint del GP de Italia Lewis Hamilton. Tercero saldrá Max Verstappen y tras él lo harán Lando Norris y de Daniel Ricciardo. Entre los McLaren y los Ferrari de Carlos Sainz y de Charles Leclerc, que han sido séptimo y octavo respectivamente, se ha colado el AlphaTauri de Pierre Gasly. Noveno, por su parte, ha sido Sergio Pérez y Antonio Giovinazzi ha sido décimo.

Alonso ha caído eliminado en la Q2

Fernando Alonso ha caído en la Q2. El asturiano se saltó una chicane y su tiempo fue anulado y tuvo que jugarse todo a una vuelta. Si bien fue más rápido que su compañero de equipo, tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon cayeron eliminados en la Q2. El español afrontará la carrera al sprint decimotercero por detrás de los Aston Martin de Sebastian Vettel y de Lance Stroll, que han sido undécimo y decimosegundo respectivamente, y por delante de Esteban Ocon y de George Russell, que saldrán decimocuarto y decimoquinto.

All the details from a hectic Q2 😰#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/OricGrMvHe

— Formula 1 (@F1) September 10, 2021