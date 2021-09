Lewis Hamilton renovó el pasado 3 de julio con Mercedes hasta 2023 y su continuidad en las Fórmula 1 más allá de esa fecha está en el aire. Así lo ha dejado entrever el británico, que ha afirmado que la pandemia ha acortado sus expectativas sobre cuánto le gustaría estar en el Gran Circo. Cuestionado en Ziggo Sport sobre el tiempo que le gustaría estar en la Fórmula 1, Lewis Hamilton ha señalado: “No me imagino mucho más, pero eso puede cambiar. Cada año estás en un lugar diferente. Quizás no haya pandemia el próximo año y las cosas cambien”.

“Diría que la pandemia probablemente ha acortado mis expectativas de cuánto me gustaría estar, pero las cosas podrían cambiar. Lo que sé es que ahora mismo me encanta hacer lo que estoy haciendo. Me encanta seguir aquí y merezco seguir aquí”, ha añadido el piloto de 36 años.

Hamilton también ha hecho autocrítica al hablar de sus cualidades. “Digamos que mi peor cualidad es probablemente que odio perder. No sé… seguro que tengo cualidades malas. Todo el mundo tiene cualidades malas. Soy muy malo con la comunicación, se me da mal mantener el contacto con la gente. Tengo mala memoria. ¿Mis mejores cualidades? Diría que me gusta pensar que soy muy bueno con los niños. Me encantan los niños y la familia”, ha reconocido el piloto de Mercedes.

Ese es otro de los motivos, además de por la pandemia, por los que Lewis Hamilton podría adelantar su retirada. Y es que el inglés no tendrá hijos mientras siga compitiendo. “¡Ya es suficientemente difícil con Roscoe. Roscoe es como mi hijo. Ya es lo suficientemente duro cuidar de él cada día. Apenas puedo cuidar de mí mismo. No sé. Depende de qué tipo de mundo vivamos en ese momento. Ahora mismo el mundo está viviendo momentos difíciles”, ha concluido haciendo alusión a su perro.

Hamilton y las secuelas de la pandemia

Lewis Hamilton es uno de los pilotos que ha superado el coronavirus. Aún así todavía está luchando contra las secuelas según admitía recientemente: “He estado luchando todo el año con la salud. Manteniéndome sano después de lo que pasó al final del año pasado y todavía es una batalla”.

“No he hablado con nadie en particular sobre ello, pero creo que es algo persistente. Recuerdo los efectos de cuando lo tuve. El entrenamiento ha sido diferente desde entonces y los niveles de fatiga que tienes son diferentes. Es un verdadero reto”, agregaba Hamilton.

El cine o la música, opciones para Hamilton cuando se retire

Meses atrás, el británico confesaba al ser preguntado sobre sus planes una vez que deje la Fórmula 1: “Me gustaría poder actuar algún día. Quiero ser el mejor en todo lo que hago, quiero hacerlo lo mejor que pueda en todo lo que me dedique”.

“Entonces, si voy a hacer una película o algo así, iré a clases, estudiaré y me aseguraré de expresar las emociones como debería en todo momento. Obviamente, no tengo tiempo en este momento, así que supongo que es algo que tendré que hacer cuando me retire”, argumentaba.

Donde sí ha hecho sus pinitos Lewis Hamilton ha sido en el mundo de la música, algo que ha sido terapéutico para él. El heptacampeón colaboró en una canción de Christina Aguilera bajo el pseudónimo de ‘XNDA’ y no descarta dar un paso más en el futuro. “¡Me he llegado a poner tan nervioso! La gente nunca lo adivinaría, pero lucho con la ansiedad. He estado haciendo música durante mucho, mucho tiempo. Nunca me involucré con el objetivo de publicarla o ser una estrella del pop o algo por el estilo, simplemente me encantaba crear. Desde que tenía 12 ó 13 años, me quedaba en casa tocando solo en mi habitación y trataba de escribir letras. En esos días, la mayor parte del tiempo, pensaba que era una mierda, que no era bueno, que ya lo retomaría, pero nunca me rendí. Lo sigo haciendo hoy y es bastante terapéutico. Luego estoy de viaje y se lo pongo a mis amigos, y me dicen: ‘¡Deberías hacer algo con esto!’. Tengo mucho más que compartir, así que tal vez lo haga y muestre un poco más”, manifestó.