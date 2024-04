Borussia-Atlético: la batalla de Dortmund dejará un semifinalista

La última vez que el Atlético visitó Dortmund sufrió una pesadilla y perdió 4-0. Han pasado desde entonces seis años y la Champions sigue siendo una asignatura pendiente para un equipo que no toca semifinales desde 2017, cuando cayó ante el Real Madrid. De aquel Borussia quedan Marco Reus y Jadon Sancho, aunque éste estuvo varios años fuera. De aquel Atlético sobreviven bastantes jugadores que seguro que recuerdan una noche que se torció cuando en la recta final de la primera parte su hoy compañero Axel Witsel abrió el marcador. Aquella fue una lección de la que Oblak, Koke y Griezmann, que hoy serán titulares, deben extraer enseñanzas. No se puede repetir.

Construido bajo el nombre de Westfalenstadion en 1974 para albergar partidos de la Copa del Mundo de Alemania, el actual Signal Iduna Park, que será sede de unas de las semifinales de la próxima Eurocopa, es uno de los estadios más intimidantes del continente, en especial su «muro», la versión renana de The Kopp, el fondo propiedad de la hinchada más radical de un Borussia que, pese a todo, ofrece esta temporada mejor rendimiento lejos de los suyos que al calor de sus ruidosos aficionados. El Stuttgart fue la semana pasada el último en salir de Dortmund con todo el botín, pero por supuesto esta noche todo será diferente. Hoy hay en juego unas semifinales de Champions y el «muro» vibrará como nunca. También se dejarán notar los 3.000 seguidores colchoneros que estarán en la grada, aunque su posición será de franca desventaja: deberán pelear contra 79.000 rugientes gargantas alemanas.

«El que interprete mejor el todo en el campo estará en semifinales», dijo ayer el Cholo en una rueda de prensa previa al partido en la que mostró su lado más metafísico. Mucho más pragmático estuvo a su lado Axel Witsel, que advirtió que «los quince primeros minutos serán muy importantes». No le falta razón. Éste es un choque de máxima concentración. El que la pierda se irá a la calle, y aunque los antecedentes forasteros del Atlético no invitan a la esperanza, la reciente victoria en Villarreal es un rayo de esperanza.

La baja de Lino le ha causado un verdadero quebradero de cabeza a Simeone, aunque parece que la ha resuelto con Azpilicueta, que le aporta un perfil totalmente diferente al brasileño, pero que como dijo también ayer el entrenador «cumple siempre le pongas donde le pongas». Tampoco es una posición nueva para él. Ni mucho menos. Fue como lateral izquierdo como llamó la atención del Chelsea, aunque también es cierto que de eso ha pasado más de una década.

El Dortmund se ha quedado sin Sebastian Haller, autor del gol alemán en el Metropolitano, pero tiene en condiciones a Jadon Sancho tras haber sufrido un proceso vírico. El inglés se acostará en el flanco derecho precisamente para exigirle al máximo a Azpilicueta, pero no es el único peligro del Borussia: en la izquierda Adeyemi, en medio Julien Brandt y arriba el veterano Niclas Füllkurg, pichichi del equipo en la Bundesliga con 11 tantos. Sin duda los renanos tienen suficientes argumentos para plantarle cara al Atlético como se la plantaron en la fase de grupos a PSG, Milan y Newcastle.

Pita un esloveno que no es un desconocido para el Atlético: a Slvko Vincic se lo encontró esta temporada en su debut en la Champions ante la Lazio. Sí, el día en el que el portero italiano marcó el gol del empate en el descuento. También fue el del 0-1 en Old Trafford el curso pasado, así que no hay motivos para desconfiar. Al menos a priori. En el VAR estará otro esloveno, Nejc Kajtazovic.

Alineaciones probables:

Borussia: Kobel, Ryerson, Hummels, Schotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Jadon Sancho, Brandt, Adeyemi y Fullkurg.

Atlético: Oblak, Nahuel Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Azpilicueta, Llorente, Koke, De Paul, Griezmann y Morata.

Árbitros: Slakvo Vincic (campo, Eslovenia) y Nejc Kajtazovic (VAR, Eslovenia).

Estadio: Signal Iduna Park, 21.00 horas.