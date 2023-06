El bombazo más inesperado: rumores de romance entre Shakira y Alejandro Sanz

La vida sentimental de Shakira desde que se separó de Gerard Piqué genera una gran expectación. Cuando parecía que la cantante avanzaba con Lewis Hamilton, ha salido a la luz una inesperada información que lo cambia todo. La nueva ilusión de Shakira, según la prensa latinoamericana, sería Alejandro Sanz.

Aunque se conocen desde hace años, y han colaborado en dos canciones -‘La tortura’ de la colombiana y ‘Te lo agradezco, pero no’, del español- se especula con que en las últimas semanas su amistad se habría convertido en un incipiente romance con el que ambos estarían muy ilusionados. Y es que el cantante fue uno de los grandes apoyos de Shakira después de su dolorosa ruptura con Piqué hace un año.

Ambos están solteros

Recientemente, ha sido Alejandro Sanz el que ha roto su relación con Rachel Valdés, y habría sido al reencontrarse con la de Barranquilla cuando ambos se habrían dado cuenta de sus sentimientos después de dos décadas siendo tan solo amigos. Se trata de un rumor cuya fiabilidad está en duda, porque la de Barranquilla está en Miami y el cantante de ‘Corazón partío’ recorriendo España con su gira de conciertos. La prensa latina y los seguidores de ambos están emocionados, buscando indicios para demostrar que podrían convertirse en la pareja sorpresa del año.

Y la clave para dar por bueno este romance sería la letra que se ha filtrado de la nueva canción de Shakira, que estaría dedicada a Sanz por frases como estas: «Andaba sola y te busqué para que me tortures -un guiño a su éxito ‘La tortura’- Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Anda sola y te busqué»; o «Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo».

Así, las citas que la artista tuvo con Lewis Hamilton desde que abandonó Barcelona y se instaló en Miami el pasado abril, serían, al parecer, una simple maniobra de distracción para que su incipiente relación con Alejandro Sanz no salga a la luz.