Berrettini pasa por encima de Carreño y España se juega la Davis con Munar

Retumba en el Fratelli d’Italia en el SuperTennis Arena de Bolonia, convertido en una encerrona para la Armada. «Matteo, Matteo». Por si tenía alguna duda, la grada le recuerda a Carreño contra quién se enfrenta. La amalgama entre rival y ambiente desembocó en rigidez tenística del español que, por más que lo buscó, no encontró la manera de hacer daño y fue fusilado (3-6, 4-6) por el cañón de Berrettini, hombre Davis donde los haya. Italia se apunta el primer punto de la final, se queda a uno del título y obliga a España a la remontada para conquistar su séptima Ensaladera. Todo queda en manos de Munar.

El nuevo formato de la competición, con sede neutral en las Finales, mutó a un escenario de pura Davis. Tal vez fue el contexto -inflamable donde los haya-, el buen hacer de Berrettini, los nervios de debutar en pista en una final… Seguramente una mezcla todo. Se notó desde el inicio. Carreño se mostraba más rígido, más atenazado y con incógnitas que no terminó de resolver. Al otro lado de la pista, Berrettini humanizaba todo lo contrario abrazado a la catapulta que tiene por saque. Hasta tres aces en el primer juego. Una declaración de intenciones de lo que estaba por venirse.

Carreño nunca encontraría el camino a seguir a lo largo del partido. Eso sí, se mantuvo en pie abrazado a su saque, que no fue el más potente, pero sí certero. Y mejoraba sus prestaciones cada vez que el punto se iba a intercambios largos Movía a la derecha y atacaba su revés. Esa era la hoja de ruta para hacer el máximo daño posible, tratar de alargar los puntos y el partido en búsqueda de la defunción física del italiano, propenso a ello. Sin embargo, no sucedió ni lo uno ni lo otro porque el servicio le dio muchos puntos gratis a Berrettini. Se sacaba de la manga un gran primero cuando más apretaba la soga y a otra cosa.

Sacó su mejor tenis en los momentos mínimamente complicados y jugó, siendo sexto italiano en el ranking, como si fuera el número uno de la Azzurra. Esa es la gran ventaja competitiva de esta Italia de Volandri. Carreño zozobró por la derecha, hasta tres seguidas se toparon con la red y Berrettini lo celebró con break y primer set cerrado al servicio. Amagó Carreño con irse del partido al ceder dos oportunidades de break en el inicio de la segunda manga. Se levantó para negarlas, pero nada pudo hacer en el desenlace del set. Berrettini le rompió en el último servicio del español y cerró el set con un juego en blanco. Arrivederchi.

«El partido no ha salido como esperábamos. Sabíamos que iba a ser complicado porque Berrettini está demostrando que en esta competición juega muy bien. Jugaba contra él, contra el público y la superficie, que jugaba a su favor. Los breaks que me ha hecho han sido todos con las bolas nuevas. Esta superficie bota muy baja y la bola nueva bota menos. Ahí he fallado y le he dado la ventaja al inicio de los juegos. Él ha competido muy bien, a mí me ha faltado un poco y ahora pues a a darle la vuelta como hicimos el primer día», expresó Carreño.