El Bayern de Múnich dio un baño de realidad este martes al Barcelona. «Es lo que hay», decía Piqué tras la abultada derrota en el Camp Nou, que pudo ser todavía peor. En la misma línea habló Koeman, lavándose las manos y comparando las plantillas para explicar el resultado. Un contundente triunfo del conjunto bávaro que ha servido para que el propio club se mofe y se burle públicamente de un colaborador de ‘El Chiringuito’.

Concretamente, a través de su perfil oficial en español en Twitter, el Bayern se ríe de Jota Jordi, que horas antes del encuentro de Champions League preguntaba en voz alta en el programa de Josep Pedrerol: «¿Quién es Müller? ¿Quién es Lewandowski?». Curiosamente, ambos delanteros vieron puerta en el Camp Nou, algo que ha utilizado el club para burlarse del culé.

«¿Quién es Müller?» pic.twitter.com/CPpQWC5Dee — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 14, 2021



Publicando una foto de Müller, el Bayern utiliza la misma pregunta pero sin mencionar a Jota Jordi. Un tuit que rápidamente se hizo viral y que tiene más de 4.000 RTs en estos momentos. Y aunque no se le mencionara, Jota Jordi no se ha quedado callado y ha respondido a la entidad bávara: «Muy graciosos. Enhorabuena por ganar la Champions el año pasado.

Ay no… que no la ganaron».

Desde ‘El Chiringuito’ también contestaron con el vídeo de Jota Jordi haciéndose esas preguntas y tratando de quitar hierro al asunto, tomándoselo con humor y destacando que un club como el alemán se acuerde de un programa emitido en España aunque sea para burlarse de uno de los colaboradores.