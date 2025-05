Barcelona-Villarreal: pasillo al campeón

Barcelona y Villarreal se miden este domingo (19:00 horas, Olímpico de Montjuic) en uno de los diez partidos de la jornada unificada de la jornada 37 de la Liga. El conjunto culé disputará su primer encuentro después de proclamarse campeón del título liguero el pasado jueves en campo del Espanyol. Por lo tanto, el submarino amarillo, que si se juega todavía amarrar la plaza Champions, le hará pasillo antes de empezar el encuentro. El Barça celebrará la Liga con su afición en Montjuic tras finalizar el encuentro.

El Barcelona tendrá que centrarse nuevamente en el fútbol tras dos noches largas de fiesta tras ganar la Liga el pasado jueves en campo del Espanyol. El equipo culé se ha desatado en las noches del jueves y viernes celebrando el título número 28 en su historia. Este domingo afrontan su último partido de la temporada en Montjuic sin nada en juego.

Comenzará el partido en Montjuic con pasillo del Villarreal al campeón de Liga y al finalizar el mismo, el Barcelona celebrará con su afición el título liguero. Será el fin de fiesta definitivo para un equipo culé que este año ha sido el mejor equipo en España.

Enfrente tendrá a un Villarreal que sí se juega algo en esta penúltima jornada de Liga. El cuadro amarillo todavía tiene que amarrar la quinta plaza que este año da acceso a Champions League para la temporada que viene. Los de Marcelino García Toral le sacan cinco puntos al Betis a falta de seis jornadas. También están a tres puntos del Athletic y tienen opciones de acabar cuartos este año.

El Barça ya no se juega nada. Solamente el pichichi a título personal para Lewandowski. El delantero polaco está a tres goles de Mbappé a falta de dos jornadas para el final y todo apunta a que será titular contra el Villarreal. Será uno de los titulares que se midan al equipo amarillo. Pero habrá muchas rotaciones con jugadores como Ansu Fati, Pau Víctor, Fort o Gavi con muchas opciones de salir de inicio.

Será el último partido de Ansu Fati con la camiseta del Barça ante su afición. Sin duda no ha tenido un año fácil el canterano culé. No ha contado con oportunidades y su salida estaba más que cantada a final de temporada. No ha tenido suerte con las lesiones en las últimas temporadas y de aquel Ansu que tanto brillaba en sus inicios como azulgrana queda muy poco o nada.

Siguen lesionados Marc Bernal y Jules Koundé, y también es baja Ferran Torres, operado el pasado miércoles de apendicitis. Apunta también a baja Ronald Araujo tras no entrenarse el pasado sábado junto a sus compañeros después de recibir un golpe en su rodilla contra el Espanyol. Será titular también en portería Ter Stegen y tiene opciones de volver a tener minutos tras lesión Marc Casadó, uno de los culés más activos en los últimos días de celebración. Iñigo fue otro de los más activos. Vuelve tras sanción, pero habrá que ver si está para jugar.