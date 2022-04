La baja de Pedri González ha supuesto una de las mayores evidencias en el Barcelona de Xavi Hernández. Desde su lesión, de nuevo problemas en el muslo que hacen encender las alarmas, el Barça ha caído en picado. Parece ser que el canario era la gasolina de este equipo, el que le daba sentido y hacía jugar. Las loas que durante febrero y marzo y algo abril rondaron en torno a él tenían eran lógicas. Era el artífice de la cohesión de una plantilla que sin él parece menos excelsa, vulnerable y vulgar. Se puede hablar de Pedridependencia.

El sobresfuerzo titánico de Pedri el curso pasado tuvo sus consecuencias para el inicio de esta. Tras un par de jornadas ligueras se le dio descanso unos días al internacional y cuando regresó llegó su lesión. Aquella vez fue el cuádriceps de su pierna izquierda lo que le llevó a estar casi cuatro meses lesionado. A su vuelta, ya a finales de enero, en 2022, el centrocampista ya estaba a las órdenes de Xavi tras la destitución de Koeman tiempo atrás.

La aparición de Pedri, más los fichajes invernales culés, supuso una gran evolución en los planes de Xavi pese a que su primer contacto con el equipo se tradujera en la eliminaciones de la Supercopa de España y la Copa del Rey. El Barça comenzó a jugar, a convencer y, lo más importante, a ganar. El equipo enlazaba un buen resultado tras otro y comenzaba a emerger la mejor versión del canario, dejándose ver también como un goleador. La racha acabó en el Camp Nou ante Eintracht en el adiós a la Europa League.

De una eliminación a otra, Pedri llegó a llevar en volandas al Barça. Entre esas eliminaciones el canario jugó 10 partidos de Liga y cinco de Europa League con una balance de nueve victorias y un empate en el campeonato doméstico y tres empates y dos victorias en el segundo torneo europeo. En esos 15 partidos sumó cuatro goles y una asistencia. En total, desde que se recuperó de su lesión hasta que cayó en la actual, Pedri jugó 18 partidos, logró 11 triunfos, cuatro empates y tres derrotas para los culés.

Con Pedri en el campo, el Barça esta temporada no ha perdido en Liga. Ha sumado 10 victorias y dos empates con él en el terreno de juego. Sin embargo, los números del equipo sin él son mucho más preocupantes. De los 21 partidos que se ha perdido el canario en Liga este curso, sus compañeros sólo han podido sacar ocho victorias, han perdido en seis ocasiones y firmaron tablas en siete. 32 de 36 puntos posibles con el de Tegueste, casi el 89,9% de puntos se quedan de su lado. Sin él el promedio de puntos es muy inferior, por debajo del 50%: ¡31 de 63!

Ante el Eintracht de Frankfurt Pedri sólo estuvo 45 minutos, nueva lesión, esta vez una ruptura en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Con él en el campo ya iba perdiendo el equipo 0-2 y no pudo aportar nada en una segunda mitad donde se esperaba su virtuosismo para cambiar el partido. Lo hubiera jugado todo de no ser por este contratiempo, no hay dudas sobre ello.

Pedri, con tan sólo 19 años, se ha vuelto capital en el Barcelona. Su forma de entender el juego, de hacer fácil todo a sus compañeros y de dirigir desde cualquier punto del campo le hacen único en la plantilla culé. Sin él el equipo de Xavi se vuelve más terrenal, le cuesta menos mostrar los defectos que también porta con Pedri en el campo, de ahí la fragilidad del equipo y el desplome en las últimas semanas con las derrotas ante Cádiz y Rayo Vallecano, tres de manera consecutiva en el Camp Nou contando la debacle en Europa.