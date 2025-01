El Barcelona salva un ridículo histórico y certifica su billete para la Copa del Rey

El Barcelona de baloncesto estará en la Copa del Rey. Los culés han salvado lo que habría un ridículo histórico con una victoria en el Palau Blaugrana (97-84) ante el Surne Bilbao Basket. Aunque la derrota previa del Casademont Zaragoza en Granada (97-91) le dejaba el billete en bandeja. Los de Joan Peñarroya se podían permitir perder hasta por 26 puntos tras el tropiezo de los maños.

Sólo un descalabro histórico dejaría al Barcelona fuera de la Copa del Rey, ya que su otro rival por la última plaza, Baskonia, necesitaba remontar una desventaja de diferencia de puntos de 74. Los vitorianos ganaron por seis (97-91) al Río Breogan, pero eso no era suficiente ni para superar a Zaragoza en la tabla. Pero los azulgranas no solo no perdieron, sino que ganaron bien con un gran Willy Hernangómez (11 puntos y 8 rebotes para 18 de valoración).

Los de Jaume Ponsarnau salieron con más fuerza ante un Barça algo dormido y se apuntaron el primer cuarto por 17-25. El marcador se iba hasta los 10 de diferencia (17-27) tras los tiros libres anotados por Rubén Domínguez en el inicio del segundo cuarto. Pero los pupilos de Peñarroya reaccionaron y se marcharon al descanso empatados a 42 tras los dos tiros libres anotados por Jabari Parker.

Los locales les endosaron el mismo parcial que recibieron en el primer cuarto para devolver la igualada al choque. El tercer cuarto fue decisivo para el encuentro. El Barcelona le endosó un parcial de 32-19 que le permitía entrar en el último periodo con una ventaja de 13 puntos. Ya en el último periodo, los azulgranas hicieron valer su ventaja del tercer periodo para certificar la última plaza para la Copa del Rey de Gran Canaria del 13 al 16 de febrero. Esta victoria evita el desastre y deja fuera a uno de los grandes de la Liga Endesa como es el Baskonia de Pablo Laso.