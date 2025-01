El Barcelona se asoma al precipicio: pierde contra el Girona y dice prácticamente adiós a la Copa

El Barcelona ya se asoma al precipicio con su última derrota en la Liga ACB, cosechada este martes en el partido aplazado de la jornada 14 contra el Girona, colista de la fase regular (91-90). Los culés están a punto de quedarse sin jugar la Copa del Rey con una renta negativa que ya asciende a ocho traspiés por siete victorias, lo que les hace estar novenos clasificados. El choque no se resolvió hasta el aliento final, cuando un fallo a la desesperada de Jabari Parker desde el triple rubricó la victoria local y dejó al equipo catalán en una situación muy delicada con Joan Peñarroya en el alambre.

Al Barça le quedaban tres balas para no hacer el ridículo de no clasificarse a la Copa y debía acertar con todas ellas. El colista no se lo iba a poner nada fácil, algo que quedó claro desde el primer cuarto de este derbi regional, en el que los de Peñarroya arrancaron sufriendo de lo lindo, con esa presión añadida de que otra derrota supondría decir adiós al torneo que se disputará del 13 al 16 de febrero en Las Palmas.

Juani Marcos lideró al Girona en los primeros compases, con seis puntos, contra un Barça muy desacertado de cara a canasta y con un agobio manifiesto. La canasta ganadora de Ike Iroegbu a 1,7 segundos del final ha complicado más la presencia de los culés en la próxima Copa.

En Fontajau, los locales empezaron bien con el triple y se generaron una renta jugosa (28-19) antes de zanjar el primer cuarto. Aunque pronto destacaba Iroegbu, el buen desempeño coral era la clave en el equipo entrenado por Moncho Fernández, ante un rival bastante discreto.

En concreto fue Justin Anderson quien tomó la responsabilidad culé en ataque, con Juan Núñez de manera sorprendente capturando rebotes. Pero la defensa del Barça hacía aguas y por eso el Girona se mantuvo dominando en el marcador hasta llegar al descanso (51-44).

Octavo batacazo del Barcelona en Liga

En la reanudación, el Barcelona cocinó a fuego lento su remontada, igualmente con Anderson como referente ofensivo desde más allá del arco. Por parte gerundense, Maxi Fjellerup empezó a sobresalir en la anotación, si bien Iroegbu se había apagado, y mediado el tercer cuarto, ya se puso el Barça por delante en el electrónico.

El pabellón aún creía, pese a ver a los suyos colistas de esta ACB y sufrir la aparición de Kevin Punter en tiros lejanos y de Chimezie Metu en el poste bajo. De hecho, una mala gestión visitante en los últimos compases avivó la reacción de un Girona que ganó el duelo gracias a un reverso in extremis de Iroegbu sobre Tomas Satoransky.

El tiro final fuera de tiempo de Parker constató la crisis de los blaugranas, inquilinos del noveno lugar con un balance de 7-8, van por detrás de Baxi Manresa (7º) y Casademont Zaragoza (8º), que lucen ambos un registro de 8-7 en el corte por la Copa. Por su parte, el Girona permaneció último con una marca de 4-11, pero ahora sonriendo.