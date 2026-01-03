El Barcelona jugará de azulgrana en campo del Espanyol diez años después

El Barcelona jugará este sábado en el derbi catalán con su primera camiseta, la azulgrana, diez años después en el campo del Espanyol. La última vez que vistió con su color habitual fue en el año 2016. Ahora lo hará con una novedosa particularidad, y es que el pantalón será rojo.

La última vez que el Barcelona vistió de azulgrana en campo del Espanyol fue el 13 de enero de 2016 en un partido de vuelta de octavos de final de Copa del Rey. El equipo culé ganó aquel encuentro por 0-2. El pantalón fue de color grana y la camiseta era con franjas horizontales. Esta vez vestirá igual.

La temporada pasada, por ejemplo, el Barcelona ganó la Liga en campo del Espanyol vistiendo de negro completo y en la anterior ocasión que también ganó la Liga en el campo del eterno rival, la vestimenta fue la señera. Este sábado, en el primer partido de 2026 para ambos equipos, el Barça volverá a vestir de azulgrana en campo perico.

Hoy jugamos con nuestra primera equipación, pero con una novedad: el pantalón rojo 🔵🔴 pic.twitter.com/35dxJBP1l1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2026

Un Espanyol-Barcelona caliente por Joan García

Joan García vivirá este sábado uno de los partidos más complicados de su carrera deportiva. Con la camiseta del Barcelona, el portero catalán visita por primera vez la casa de su ex equipo, el Espanyol, tras cambiar de acera el verano pasado. La afición perica no lo perdona y se espera un recibimiento muy hostil contra él. Joan está tranquilo antes de lo que viene en Cornellá. Pero el recuerdo de lo que pasó con Luis Figo cuando visitó el Camp Nou con la camiseta del Real Madrid está en la memoria de todos.

Es obvio que es imposible comparar las figuras de Luis Figo con la de Joan García. La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid es casi igual de fuerte a la que tienen Espanyol y Barça. Pero los jugadores no eran iguales. La marcha del portugués al club blanco fue muy diferente y sus palabras desde la capital a su ex equipo caldearon mucho más el ambiente. Joan García hizo un movimiento que enfadó mucho a los pericos, pero nunca ha dicho nada malo del Espanyol.

Pero el recibimiento tan hostil que se encontró Figo en el año 2000 en el Camp Nou puede ser muy parecido al que se encuentre Joan García en el campo del Espanyol. La pitada cuando suene su nombre en el marcador o cada vez que toque la pelota puede ser histórica. De eso no hay dudas

Y por eso el regreso de Joan García al campo del Espanyol ha provocado que este derbi catalán sea el más caliente de la década. La afición perica no le perdona que se haya ido al Barça, y menos después de besarse el escudo blanquiazul en el último día que pisó Cornellá hasta este sábado. Su primera visita será especial por una parte, porque pasó grandes momentos en ese estadio, y terrorífica por otra.