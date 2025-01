El Barcelona celebra «no estar intervenido» al recuperar «la regla 1:1 del ‘fair-play’ financiero»

El Barcelona recupera «la regla 1:1 del ‘fair-play’ financiero» y «deja de estar intervenido». Así lo ha anunciado el club catalán después de que la Liga de Tebas haya «completado la revisión de la documentación enviada por el club los días 30 y 31 de diciembre». Es decir, el Barça ya puede fichar «con toda normalidad», explican, pero no tienen inscritos a Dani Olmo y a Pau Víctor a pesar de esta novedad porque esos casos van por otro lado.

Así, el Barcelona celebra que ya no está «intervenido» y «que queda habilitado «para poder entrar en el mercado de contrataciones a partir de hoy con toda normalidad». Esto es porque la documentación sobre la venta de los palco VIP del nuevo Camp Nou ha sido aceptada por la Liga, indica el conjunto catalán.

El Barcelona puede fichar nuevos jugadores, inscribirlos, pero no con Dani Olmo ni Pau Víctor. Y no porque no tengan el dinero, que según informan sí lo tienen y aceptado por la Liga, sino porque la regla es clara: la licencia de un jugador que ha quedado cancelada -como es el caso de ambos futbolistas- no puede volver a ser activada por el mismo club. Y ese es el problema que el Barcelona tiene con el caso Dani Olmo. De ahí que sigan sin estar inscritos.

Ese cobro por los palcos VIP del nuevo Camp Nou es lo que al Barcelona le hace entrar en la situación del 1:1 del control financiero de la Liga, pero en el caso de Dani Olmo (y Pau Víctor) llega tarde. El plazo para poder inscribirlos acababa el 31 de diciembre. El Barça tiene ya el dinero el 3 de enero. Es decir, llega fuera de plazo.

«Los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados», dice el reglamento de Liga y RFEF. Y este es el caso de Dani Olmo y Pau Víctor con el Barcelona. La licencia de ambos jugadores quedó cancelada el 1 de enero a las 00:01 horas al no ser renovadas por el club azulgrana, que entonces no tenía el dinero, que ha llegado, para el caso de estas inscripciones, con tres días de retraso.

Ante el despropósito de gestión, Joan Laporta avisa que si la Liga no los inscribe, irán a la justicia ordinaria, al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) o al Consejo Superior de Deportes (CSD) para al menos tener la medida cautelar.