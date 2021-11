20:25 – Los banquillos de Barça y Benfica hoy

Estos son los reservas culés y de las águilas para esta noche.

Barcelona: Dest, Riqui Puig, Dembélé, Neto, Coutinho, Luuk de Jong, Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña y Balde.

Benfica: Svilar, Helton Leite, Valentino, Ferro, Morato, Meïte, Gedson, Taarabt, Pizzi, Darwin, Seferovic y Gonçalo Ramos.

20:20 – No sale de inicio Darwin Núñez

La gran ausencia del once de Jorge Jesús es Darwin Núñez. El uruguayo fue un dolor de muelas para el Barça en Lisboa y se esperaba que saliera de inicio. No está él pero sí Everton, Rafa Silva y Yaremchuk.

20:15 – ¡Demir, Lenglet y Araujo titulares!

Primeras sorpresas en el once de Xavi. Ni Mingueza, no Dest ni Eric en el once inicial del técnico para este trascendental partido ante el Benfica. Sale de inicio Araujo, que previsiblemente será el lateral diestro, y Lenglet, pareja de Piqué. Demir es el elegido para el tridente ofensivo por delante de Coutinho.

20:10 – La alineación del Benfica

Y por su parte, estos son los elegidos por Jorge Jesús para alinear en el Camp Nou: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Joao Mario, Almeida; Rafa Silva, Everton y Yaremchuk.

20:05 – ¡Tenemos la alineación del Barça!

Estos son los once elegidos por Xavi Hernández para la disputa de este Barcelona-Benfica: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Nico, De Jong; Demir, Memphis y Gavi.

20:00 – Previa Barcelona – Benfica

¡Buenas noches! Bienvenidos a este directo del partido entre el FC Barcelona y el Benfica, correspondiente con la quinta jornada del Grupo E de la Champions League. Los culés se juegan el pase a la siguiente ronda del torneo ante el conjunto luso, una victoria aseguraría el billete para octavos de final. Un empate dejaría todo abierto para la última jornada donde depara un Bayern-Barça y un Benfica-Dinamo para ventaja de los portugueses.

Será la primera final para Xavi Hernández, primer partido donde el tropiezo tendría un matiz que va más allá de un empate o una derrota. Se la juega todo el egarense a las primeras de cambio. Tuvo un buen debut ante el Espanyol pese al resultado corto y los momentos de suspense en la segunda parte.

Ousmane Dembélé es la gran novedad en la convocatoria de Xavi, así como Dest, que también regresa a una lista. Pese a sus altas es probable que ninguno de los dos parta como titular ante el Benfica y el técnico opté por otras opciones como pueden ser Demir o Coutinho ante las ausencias también de canteranos como Ilias o Abde.